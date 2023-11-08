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巴菲特抱短債、避長債和美股 股神在打什麼算盤？

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特對美國短期國庫券胃口大開，可見他正在場邊伺機而動，待全球經濟轉折點來臨，就準備進場大買價值被低估的資產。（路透）
「股神」巴菲特對美國短期國庫券胃口大開，可見他正在場邊伺機而動，待全球經濟轉折點來臨，就準備進場大買價值被低估的資產。（路透）

「股神」巴菲特掌管的波克夏公司最新一季財報顯示，巴菲特運用波克夏的資金大買美國短期國庫券（1年期以內的短期公債），但同時避開較長期公債和股票。彭博經濟學家指出，這樣的操作明白顯示，這位傳奇投資人正伺機而動，待全球經濟「轉折點」一來臨，就準備進場大買價值被低估的資產。

以下是彭博經濟學家詳細的解析：

截至9月底，波克夏持有的國庫券（T-bill）部位總值超過1,260億美元，比去年12月大增36%，根據歷年財務申報資料，這是波克夏歷來持有美國國庫券最高金額。

早在2014年，巴菲特就提到波克夏「總是保有至少200億美元（通常遠高於此數）的約當現金（cash equivalents），意指美國國庫券」。今年第3季末，波克夏持有的美國國庫券總額是此數的六倍多！

對照下，波克夏上季末持有的固定期限證券，包括美國較長期公債、機構債、公司債以及外國主權債，已較去年底減持11%，總額降至220億美元。

長久來，巴菲特一直對長天期債券扣除通膨後的潛在報酬存疑，因此押注長債向來不是他的作風。但值得注意的是，在市場人士紛紛為聯準會（Fed）降利率預先布局之際，巴菲特依然避開長債，可能反映他對美國經濟的韌性有信心。

另外，波克夏股票投資部位至第3季末為3,190億美元，只比去年底小幅增加3%。考量股票是以公允價值列出，而不是以成本基礎計算，波克夏股票部位增加，或許只是反映價格上漲罷了；如果考量估值波動，巴菲特可能在美股今年漲勢中大致置身其外。

基於美企盈餘收益率可能往下栽，此刻波克夏不太可能大舉進場買股票。美股標普500指數的股利收益率目前只有區區1.6%，相較下，美國3個月期國庫券配息5.4%。

被巴菲特視為股票投資的一項重要指標，如今仍在他可能認為太吃重的水準，顯示目前的大環境仍不利於價值型投資人。代表整體美國股市的羅素3000指數，截至6日（周一）收盤止，市值總計44.6兆美元，相當於第3季末美國國內生產毛額（GDP）27.6兆美元的161%。如果這個比率降到100%以下，更可能吸引巴菲特進場。

波克夏避開長債和股票的同時，對美國國庫券則胃口大開，顯示巴菲特目前暫時在股市場邊觀望。

波克夏 巴菲特 股票

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