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ChatGPT升級 推客製化服務

編譯季晶晶／綜合報導
OpenAI執行長奧特曼（左）6日在第一屆開發者大會上與微軟執行長納德拉對談。（美聯社）
OpenAI執行長奧特曼（左）6日在第一屆開發者大會上與微軟執行長納德拉對談。（美聯社）

AI聊天機器人ChatGPT推出即將屆滿一年之時，OpenAI舉辦第一屆開發者大會，推出可讓用戶構建自行定義版的ChatGPT，來完成特定的個人和專業任務，以期在日益擁擠的市場擊敗競爭對手。

這家AI新創公司6日表示，有了這個新選項，用戶能快速創建自己專用版本的ChatGPT（簡稱GPT），用來幫助教孩子數學或解釋桌遊規則，毋需編寫程式即可使用。OpenAI還計劃本月稍晚推出一個網路商店，用戶可以在那裡找到其他用戶量身訂製的GPT，並透過自己的GPT賺錢，就像在蘋果公司的應用商店裡購買應用程式（App）一樣。

OpenAI並在開發者大會上表示，將推出最新的GPT-4Turbo預覽版，這是支撐ChatGPT的大語言模型的更強大、更快速版本。GPT-4 Turbo可以接受更長的輸入提示，單一提示可容納相當於300多頁的文字內容，意味可總結一本書的書摘，訓練資料更新至2023年4月。

OpenAI也宣布，推出至今每周大約有1億人使用ChatGPT，超過90%的財星500強企業，都在OpenAI的平台上構建工具。執行長奧特曼說：「約一年前、也就是去年的11月30日，我們推出了ChatGPT，當作低成本的研究預覽。結果成效相當不錯。」

AI ChatGPT App

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