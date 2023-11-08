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卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

史指那指連漲 近兩年來最長

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數和那斯達克指數上漲，創近2年來最長的連漲紀錄，並延續了11月的漲勢。

史指上漲12.4或0.28%收4378.38點；那指上漲121.08點或0.9%收1萬3639.86點。道瓊工業指數微升56.74 點或0.17%收3萬4152.6點。

史指自2021年11月連漲8天以來首次連續第7個交易日上漲，而那指也是自2021年11月結束連續11日上漲以來首次連續8個交易日上漲。道指則是連漲7個交易日，創7月以來最長連漲走勢。

隨著殖利率回落，科技股走高。10年期公債殖利率最新下跌約9個基點至4.577%。值得注意的個股表現包括亞馬遜和Salesforce，各自上漲超過2%，而蘋果、微軟和Meta Platforms上漲約1%。半導體股Advanced Micro Devices、Broadcom和Intel在《晶片法案》融資推出之前上漲。

在其他消息方面，Datadog在公布上季業績並提供強勁前景後上漲28.47%，創歷來最佳走勢。即使第3季獲利未達預期，但Uber仍上漲3.7%。

本月至今所有主要股指都上漲，其中道指上漲3.3%；史指和那指分別上漲4.4%和6.1%。

此外華爾街正在等待聯準會主席鮑爾等官員發表更多評論。迪士尼、永利度假村和西方石油公司的上季業績也將公布。

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