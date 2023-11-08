美股最錢線 ／Fed動作可期 焦點重回財報

財報季正在推動股市再次上漲。Bespoke Investment Group數據顯示，上周公布財報業績的710家公司在公布業績當日上漲2.3%；這是過去20年來最好的數字之一。

此外，美國商銀的分析顯示，目前財報季的獲利和營收均超出華爾街 預期的公司，次日股價反應是2022年第3季以來最佳。

美國商銀美加股票策略師Ohsung Kwon指出，「我認為獲利數字的變化在一定程度上與Fed不再那麼強硬有關，如果Fed真的完成或幾乎完成任務，那麼人們可以開始更加關注優異的財報。」

過去一周推動股市上漲的最大獲利轉變，其實並不是來自財報本身。由於投資 人仍然更加關注不斷飆升的債券殖利率 以及Fed接下來可能採取的行動，因此財報的股價反應一直低迷。

但隨著當前市場共識在過去幾個交易日發生變化，投資人似乎不再那麼擔心導致10月股市下跌的不利因素。截至6日，市場預計Fed在12月維持利率穩定的可能性約為90%，顯著高於一個月前的58%。

Evercore ISI策略師艾曼紐(Julian Emanuel)表示，過去一周走勢「改變了市場心理」。由於目前存在一些重大阻力，投資人可以消化預計史坦普500指數公司自2022年第3季以來每季獲利都是正成長的情況。

美國商銀的數據顯示，在405家史指公司公布財報後，原本預計獲利將成長4%，而實際銷售額卻下降2%。美國商銀指出，財報電話會議還顯示「需求疲軟」一詞的出現次數接近創紀錄。

但Kwon和美國商銀認為，即使需求疲軟，這些公司仍能創造利潤，這是未來發展的關鍵。

Kwon表示，「獲利率已經觸底，整體獲利周期也已經觸底。」「因此，即使經濟開始實質降溫，獲利也將比整體經濟好得多。」（財經新聞組）