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預製房屋 出貨量正在增加

財經新聞組／綜合報導
預製房屋成為高房價趨勢中的另類選擇。（路透）
預製房屋成為高房價趨勢中的另類選擇。（路透）

部分因房價緊張而被迫退出房市的美國人正在轉向預製房屋，推動平價購房的另類選擇。

根據人口普查局的數據，截至8月，活動房屋的出貨量連續5個月增加。經季節調整後的年化成長率為8.9萬套，較3月的8.3萬套增加7%。

高房貸利率以及新屋和成屋的過高價格，讓許多潛在買家買不起房子。這也提振了預製房屋市場的需求，該行業在過去10年流失不少市場。

高端模組化住宅建築商Method Homes執行長艾布拉姆森(Brian Abramson)表示：「高利率正在迫使那些有能力購買新屋的人們退出。」「人們對預製房屋的興趣將會持續存在，因為它是建築的一個窗口。」

他表示，與現場建造的房屋不同，工廠建造的房屋幾乎不需要那麼多的現場勞力，也不會面臨「手工建造」房屋常見的項目成本上升問題。

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)資料，高房貸利率削弱了買家負擔能力，9月新屋貸款平均支付成本較去年水平1941元高出11%。上個月30年期固定房貸平均合約利率升至7.9%，為20多年來的最高水準。

根據人口普查數據，截至5月，預製房屋的平均價格為12.99萬元。即使加上典型建地近11萬元成本，預製房屋價格也比新建或現有的在建房屋便宜約40%。

全國住宅建築商協會(NAHB)助理副總裁納納亞卡拉(Danushka Nanayakkara)表示，雖然價格差異如此之大，預製產業在2007-2009年金融危機之後仍難以重新奪回市占率，這在很大程度上是因為消費者擔心價格越便宜意味著質量越差。

他說：「模組化鑲板結構被污名化，人們往往將其視為移動房屋。」「同時，在運輸、尋找能夠生產這些數量的工廠以及移動這些大型建築的時間方面，也存在真正的挑戰。某些城市的建築規範也限制了這種場外生產。」

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