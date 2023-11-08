曾價值470億 WeWork聲請破產

辦公室共享公司WeWork 6日向新澤西州聯邦法院聲請第11章破產 保護法，宣稱其已與其絕大多數擔保票據持有人達成協議，並打算削減「非經營性」租賃。

該公司發表新聞稿表示，此次破產申請僅限於WeWork在美國和加拿大的辦公室地點。根據申報文件，WeWork的負債範圍為100億至500億元。

WeWork執行長托利(David Tolley)在新聞稿中表示：「我非常感謝我們的財務利益相關者的支持，共同努力加強我們的資本結構，並透過重組 支持協議加快這個進程。」「我們仍然致力於投資我們的產品、服務和世界一流的員工團隊，以支持我們的社區。」

過去幾年，WeWork遭遇美國近代史上最嚴重的企業倒閉事件之一。該公司在2019年由孫正義(Masayoshi Son)的軟銀領投的一輪融資中估值達470億元。5年前該公司曾嘗試上市，但以失敗告終。

新冠疫情造成進一步的痛苦，許多公司突然終止租約，隨後的經濟衰退導致更多客戶關門。

WeWork於2021年透過一家特殊目的收購公司上市，但之後市值流失約98%。該公司於8月中旬宣布進行40股對1股的反向股票分割，以使其股價回到1元以上。這是保持其在紐約證券 交易所上市的要求。

前聯合創始人兼執行長紐曼(Adam Neumann)表示，聲請破產「令人失望」。

紐曼發表聲明表示：「自2019年以來，我一直在場外旁觀，因為WeWork未能善用其比以往任何時候都更重要的產品。」「我相信只要有了正確的策略和團隊，重組將使WeWork能夠成功崛起。」

該公司在去年9月還表示一直在積極重新談判租約，並且「將繼續下去」。根據證券備案文件，WeWork公司的長期租賃義務接近160億元。

根據監管文件，該公司在全球777個地點租賃了數百萬平方英尺的辦公空間。