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卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

財經簡訊

財經新聞組／整理

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德批准三企業入股台積電

德國卡特爾辦公室發表聲明表示，已批准博世(Bosch)、英飛凌(Infineon)和恩智浦(NXP)持有台積電位於德國德勒斯登的新半導體工廠的股份。這些公司將分別收購台積電創立的歐洲半導體製造公司(ESMC)10%的股份。

OPEC+指全球經濟健康成長

石油輸出國家組織及其盟國(OPEC+)認為，雖然通膨面臨廣泛挑戰，但全球經濟仍將健康成長。OPEC秘書長蓋斯(Haitham Al Ghais)在Argus歐洲原油會議上表示，即使歐洲處境艱難，但美國景氣非常好；並指出即使中國的年增率也預計在4.5%至5%之間。

法調查賽諾菲操縱市場行為

法國檢察署已對跨國製藥公司賽諾菲(Sanofi)可能存在的市場操縱行為展開初步調查。法國金融檢察署Parquet National Financier已就2023年3月對該公司過去的財務通訊相關的「傳播虛假或誤導性訊息以及價格操縱」罪名展開初步調查。賽諾菲則堅稱其行為一切合法。

歐盟嚴管科技業者定向廣告

在明年歐盟大選投票前，大型科技公司將面臨歐盟的最新規定，須在平台上明確標記政治廣告、誰支付費用、支付多少費用，以及針對哪些選舉。歐盟的最新政治廣告規則將迫使Alphabet旗下的Google、Meta Platforms等社群媒體集團變得更加透明和負責任。違反規定者將面臨年營業額6%的罰款。

Uber看好年底假期提振需求

Uber預測第4季總訂車量和調整後核心獲利高於市場預期，並看好假期將提振對其叫車和外送服務需求。第3季核心獲利超出預期，但營收成長低於預期。營收成長11%至92.9億元，為2021年3月當季以來最低水平，低於預期的95.2億元。調整後核心獲利10.9億元，高於預期的10.2億元。

D.R. Horton Inc上季業績佳

住宅建商D.R. Horton Inc第4季業績高於華爾街預期。主要受惠於房價上漲，且之前擁有的房屋庫存仍處於歷史低點。預計2024財年成交的房屋數量將在8.6萬至8.9萬套間，高於本財年售出的8萬2917套。當季淨利較去年同期下跌4.71%至每股4.45元，但超出平均預期的3.93元。

歐盟 台積電 德國

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