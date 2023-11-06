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SpaceX明年營收料達150億美元 星鏈超車火箭業務變主力

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克旗下火箭公司SpaceX今明兩年的營收有望分別達到90億與150億美元。（美聯社）
馬斯克旗下火箭公司SpaceX今明兩年的營收有望分別達到90億與150億美元。（美聯社）

根據知情人士，馬斯克（Elon Musk）旗下火箭公司SpaceX今（2023）年發射火箭和來自星鏈（Starlink）業務的營收有望達到90億美元左右，明（2024）年還將增加到大約150億美元。而隨著全球有更多地區能夠使用星鏈服務，明年星鏈銷售料將超過火箭發射業務，成為SpaceX的主要營收來源。

這些數字是對SpaceX財務情況的罕見了解。彭博資訊先前曾經報導，今年稍早一份SpaceX的股權邀約對該公司的估值大約是1,500億美元。

知情人士說，剔除部分項目，SpaceX可望在2023年獲利逾30億美元。星鏈提供每月收費的高速連網服務，並對連接其衛星網絡所需的地面接收器硬體收取一次性費用。馬斯克先前曾表示，隨星鏈現金流變得更能預測，有可能將其分拆上市。

他也說，火箭發射業務的營收有其上限，而星鏈最終可能帶來每年300億美元營收。

儘管由少數人持股的SpaceX公布的財務細節不多，但該公司總裁兼營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）今年稍早表示，這家公司已有一季的現金流為正，且今年會獲利。上周，馬斯克在X社群平台上貼文說，星鏈現金流已損益兩平。

SpaceX 馬斯克

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