貝萊德：年底前反彈都只是暫時

美國國債殖利率 攀升至多年高點，近日雖有回跌，但仍處於偏高水平，投資人正逐漸消化Fed將在較長時間內收緊貨幣政策的觀點。

而歷史顯示，這種情況下，美股 往往與美債價格呈現負相關，美債價格又與殖利率呈反比關係。

資管巨頭貝萊德研究部門負責人博伊文(Jean Boivin)表示，美股年底前的任何反彈都可能是短暫的，因為股市並沒有完全反映出利率將在較長時間內保持較高水準的前景。

他表示，「如今的問題是：利率飆升是否已經傳導至股市？我們的答案是還沒。」他還指出，「還會有更多下修，但預計一旦修正完成，2024年的環境會更好。」

自2022年7月以來，博伊文的團隊一直在策略上減碼股票。理由有二：首先，預計未來一年全球經濟成長將停滯不前，因為美國經濟「比看上去更弱」；其次，股市並未反映出持續的高利率環境。

這位策略師表示，「如果事實證明我們錯了，經濟成長出現實質性回升或利率持續回落，那將促使我們對股市變得更加樂觀。」

不過，11月初的市場走勢與博伊文的預期完全相反。史坦普500指數創下一年來最大單周漲幅，而10年期國債利率從5%進一步回落，因跡象顯示Fed可能軟化其政策前景。

史指今年至今仍上漲約14%，其中大部分漲幅集中在科技巨頭身上。這是因為人們對人工智慧(AI)的樂觀情緒推動這些漲幅。

雖然博伊文也看好AI前景，但他表示，史指中的「七巨頭」(Magnificent Seven)表現不佳，更反映出充滿挑戰的宏觀環境。「七巨頭」是指蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta以及輝達和特斯拉。

美國商銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)也表示，如果剔除科技巨頭，史指的長期成長預期接近歷史低點。