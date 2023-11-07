美股最錢線/連跌三個月後 史指前景看好

由於缺乏經濟消息和企業業績，美股 在夏末往往會出現波動。投資者隨後也會去度假，導致交易量減少，交易更加波動。因此，美股在7月31日見頂之後一直在努力尋找支撐點。

史坦普500指數上月創下2020年3月以來最長的連月下跌趨勢，道指也回吐今年大部分漲幅。但進入11月後，季節性規律將轉而成為美股的利多因素。

根據LPL Financial的數據，11月是美股自1950年以來表現最強勁的月份。史指在過去11年中，只在2021年的11月出現過下跌。Bespoke Investment Group數據也顯示，過去100年來，史指11月平均漲幅超過1%。

由上周走勢來看，11月美股似乎已經充滿希望。史指2日上漲1.9%，創4月以來最大單日漲幅；道指上漲1.7%，創6月以來最大單日漲幅。

反彈的背後是Fed連續第二次暫停升息 ，使基準利率維持在22年來的最高水平，投資人似乎樂觀地認為Fed已經完成升息。

根據CME FedWatch工具，80%的人預計Fed將在12月政策會議上再次維持利率不變，並預計最快在明年3月降息。不過Fed主席鮑爾警告尚未考慮降息。

Fed暫停升息後債券殖利率 下滑，也幫助美股走高。而油價轉向疲軟，可能是另一個支撐因素。

LPL Financial投資組合策略師史密斯(George Smith)表示：「連跌3個月的壓力可能也讓空頭精疲力竭，導致股票接近超賣水平。」

季節性模式的預兆遠不止11月。根據CFRA數據，自1990年以來，史指從11月到次年4月平均上漲6.7%。不過歷史只能作為參考，不能預測未來。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)也曾警告，第4季度美股反彈的可能性已經下降，理由是消費者和企業信心動搖、市場廣度縮小以及Fed升息的落後效應，他認為這些挑戰超過美股的季節性規律。（財經新聞組）