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丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

財經簡訊

財經新聞組／整理

大多數券商給予勃肯高評級

券商開始對勃肯進行分析。其中大多數給予最高評級，因為看好這家德國豪華涼鞋製造商的品牌忠誠度，並寄望供應鏈問題出現緩解。傑富瑞(Jefferies)預計該股明年收盤價將達50元，較目前水準上漲21%以上。大摩持懷疑態度，目標價定在41元，並給予「同權」評級。

BiIoNTech降全年營收財測

由於輝瑞生產的新冠疫苗需求下降，BioNTech將2023年營收目標削減約10億歐元。輝瑞10月中旬財報減記將使其第3季營收減少5.08億歐元，但減記影響小於最初想像。這家德國生技公司將全年新冠疫苗營收預期從先前預期的50億歐元和去年報告的172億歐元下修至約40億歐元。

星巴克明年員工調薪至少3%

星巴克將從2024年起將其美國零售員工的時薪提高至少3%，因為年輕、富裕的客戶群對其咖啡的需求強勁。該公司還計畫擴大門市數量。該公司美國員工平均時薪為15至24元，加上福利後總薪酬接近時薪27元。工齡2至5年的員工將至少加薪4%，工齡5年以上的員工則至少加薪5%。

對沖基金買股速度 2年最快

高盛報告指出，對沖基金上周以2年來最快速度「積極」買進美股，交易員因對聯準會可能持續暫停升息而紛紛湧入股市。高盛大宗經紀交易部門報告指出，截至11月3日當周，全球基金買入美股規模為2021年12月以來最大規模。其中資訊科技股的多頭部位達到8個月來最高水準。

谷歌2月內再因反壟斷出庭

谷歌在兩個月內第二次接受反壟斷審判，這次是為其Android Play商店辯護。谷歌繼續對司法部和華盛頓特區地方法院兩黨組織提出的壟斷指控進行抗辯，現在還必須同時在舊金山聯邦法院與Epic Games對抗。涉及Epic的審判將於6日開始，主要針對谷歌對待第三方開發商的方式。

企業改革 花旗可能裁員10%

花旗集團執行長佛雷澤(Jane Fraser)在9月宣布，她的全面企業改革將導致裁員人數不詳時，該行24萬名員工中許多人都感到不寒而慄。知情人士透露，參與內部代號為「波拉波拉計畫」的經理和顧問，已經討論了幾家主要企業裁員至少10%的問題。但未來幾周數字可能會改變。

谷歌 裁員 星巴克

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澳洲央行迫於通膨升息1碼至4.35% 表明再升息門檻高

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