需求疲軟 Q3財報4年最慘

雖獲利超過預期，企業財報普遍自承銷售遲緩。（路透）

美國企業本財報季公布了4年來最慘淡的銷售報告，顯示消費者需求疲軟限制了企業進一步漲價的能力。

根據統計，超過80%的史坦普500指數成分股已公布第3季營收，其中只有不到一半超出預期，為2019年同期以來的最低比例。德意志銀行集團策略師表示，全球銷售成長速度也已放緩至「疫情前範圍的下限」。

這掩蓋了至今財報季獲利的意外成長，投資 人特別關注蘋果公司和雅詩蘭黛等業者發出的營收預警。

道富全球市場(State Street Global Markets)資深多重資產策略師維特曼恩(Marija Veitmane)表示：「在本季電話會議中聽到很多謹慎的聲音，而這正是我們所關注的：隨著定價能力減弱，銷售趨於疲軟和獲利率 被壓縮。」「目前消費者和企業仍然可以獲得信貸，但它變得越來越困難和昂貴。一旦枯竭，就會看到更多痛苦。」

蘋果上周警告，假期營收將與去年大致相同，讓寄望成長反彈的投資人感到失望。MAC和Tom Ford品牌所有者雅詩蘭黛表示銷售額下降後，股價暴跌。

根據對財報電話會議記錄的分析，「需求疲軟」是最熱門的說法之一。雖還有20%的公司還沒發布財報，但根據2000年以來的數據，提及這句話的次數已是有紀錄以來的第二高。

巴克萊銀行的數據也顯示，管理團隊對營收前景的看法比對獲利前景的看法更加消極，因為目前獲利率似乎保持不變。策略師考烏(Emmanuel Cau)表示，分析師對銷售預期的下修速度快於每股獲利的下修速度。

對於摩根史坦利的威爾森(Michael Wilson)來說，更證明了商品相對於服務的定價能力正在被削弱。這位華爾街 知名空頭策略師仍對2023年底的史指抱持悲觀看法，理由是獲利前景黯淡、宏觀數據疲軟以及分析師觀點惡化。