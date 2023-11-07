那指連漲7日 創1月來最長

股市小幅上漲，延續上周的強勁上漲動能。而那斯達克指數創下下1月以來最長的上漲走勢。

那指上漲40.5點或0.3%收1萬3518.78點；史坦普500指數微升7.64點或0.18%收4365.98點。道瓊工業指數微升34.54點或0.1%收3松4095.86點。

那指自1月以來首次出現連續7個交易日上漲，而道指和史指則分別自7月和6月以來首次連續第6個交易日上漲。

受到美國商銀在財報公布前的樂觀情緒提振，輝達上漲1.66%。在宣布執行長將於1月辭職後，Bumble下跌4.39%。由於富國銀行調降評等，SolarEdge Technologies下跌5.07%。

殖利率 也走高，扭轉上周趨勢，10年期公債殖利率上漲9個基點至4.649%。

本周迎來經濟數據和企業財報清淡期，但季節性利多可能有助於推動股市復甦。根據《股票交易者年鑑》，11月是史指表現最好的月份。LPL Financial的騰奎斯特(Adam Turnquist)指出，這也是市場自1950年以來最好的6個月回報期。他表示，在這段期間內，史指從11月到次年4月的平均回報率為7%。

財報季即將結束，超過400家史指成分股已經公布上季財務業績。投資人本周等待迪士尼 、永利、米高梅度假村和西方石油 公司的最新消息。