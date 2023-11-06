我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無一倖免…加薩逾萬人罹難 聯合國：已成兒童墳場

眾院中國委員會領袖樂見拜習會 籲對話競爭並進

OpenAI首屆開發者大會 推出用戶自行定義版ChatGPT

編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI於6日召開首屆開發者大會，推出讓用戶自行構建專用版ChatGPT。（路透）
OpenAI於6日召開首屆開發者大會，推出讓用戶自行構建專用版ChatGPT。（路透）

OpenAI現在允許用戶構建自行定義版的ChatGPT來完成特定的個人和專業任務，以期在日益擁擠的市場擊敗競爭對手。

這家AI新創公司周一（6日）表示，有了這個新選項，用戶能快速創建自己專用版本的ChatGPT（簡稱GPT），用來幫助教孩子數學或解釋桌遊規則。毋需編寫程式即可使用。OpenAI還計劃本月稍晚推出一個商店，用戶可以在那裡找到其他用戶量身訂製的GPT，並透過自己的GPT賺錢，就像在蘋果公司應用商店裡購買應用程式一樣。

OpenAI周一舉行第一屆開發者大會時還表示，將推出最新的GPT-4Turbo預覽版，這是支撐ChatGPT的大語言模型的更強大、更快速版本。

去年11月發表的ChatGPT掀起全球AI熱潮。該公司在會上表示，現在每周大約有1億人使用ChatGPT，超過90%的財星500強企業在OpenAI的平台上構建工具。但這家ChatGPT創造者也面臨類似產品的競爭，它們來自資金雄厚的AI新創公司和科技巨擘，最新近的一個是OpenAI早期支持者馬斯克（Elon Musk）。

對OpenAI來說，這次大會是展示其對開發者社區影響力的機會。舉辦開發者大會也是蘋果、Alphabet旗下谷歌和Meta旗下臉書等領先科技公司的標準做法。通常，這些年度活動為科技公司提供了一個預覽重要軟體或產品更新的機會。

大會上，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）上台發表主題演講，該公司最大金主微軟的執行長納德拉（Satya Nadella）也到場，大談兩家公司的合作夥伴關係，即使雙方彼此競爭企業客戶。

AI ChatGPT 馬斯克

上一則

小摩首席策略師預測： 美股「本能反映式」反彈不持久

下一則

紐約聯準銀行指標顯示 全球供應鏈障礙降至歷史最低

延伸閱讀

日7-11將借力AI 改善產品企劃效率

日7-11將借力AI 改善產品企劃效率
馬斯克推出首款聊天機器人Grok 第1題先問「如何製作古柯鹼」

馬斯克推出首款聊天機器人Grok 第1題先問「如何製作古柯鹼」
OpenAI租下Uber總部 舊金山近5年最大租賃案

OpenAI租下Uber總部 舊金山近5年最大租賃案
OpenAI租賃Uber金山總部辦公樓

OpenAI租賃Uber金山總部辦公樓

熱門新聞

Image by dietcheese from Pixabay

在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

2023-10-30 02:00
給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
「股神」巴菲特。圖／美聯社

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

2023-11-04 12:19
全球金融海嘯後，市場面對利率長期低迷的大環境，形成所謂「新常態」。但最近美國公債殖利率勁升，凸顯「新常態」已隨三股大趨勢結束而終結，所有資產價格都必須重估，投資人應儘早因應。（路透）

美債殖利率凸顯海嘯後新常態終結 「反新常態」來了

2023-11-03 10:54
外媒認為，電動車問題不在買氣，而是售價過高，讓一般買家無力負擔。美聯社

電動車股重摔 外媒：問題不在需求 這件事才是絆腳石

2023-11-01 15:03
隨著美國公債殖利率下跌，投資人押注聯準會可能會在2023年升息，美股大漲。Getty Images

Fed年底可能結束升息 道指大漲565點

2023-11-02 16:52

超人氣

更多 >
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
電動車很方便 但充電仍讓人頭大

電動車很方便 但充電仍讓人頭大
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈