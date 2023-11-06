OpenAI首屆開發者大會 推出用戶自行定義版ChatGPT

OpenAI於6日召開首屆開發者大會，推出讓用戶自行構建專用版ChatGPT。（路透）

OpenAI 現在允許用戶構建自行定義版的ChatGPT 來完成特定的個人和專業任務，以期在日益擁擠的市場擊敗競爭對手。

這家AI新創公司周一（6日）表示，有了這個新選項，用戶能快速創建自己專用版本的ChatGPT（簡稱GPT），用來幫助教孩子數學或解釋桌遊規則。毋需編寫程式即可使用。OpenAI還計劃本月稍晚推出一個商店，用戶可以在那裡找到其他用戶量身訂製的GPT，並透過自己的GPT賺錢，就像在蘋果公司應用商店裡購買應用程式一樣。

OpenAI周一舉行第一屆開發者大會時還表示，將推出最新的GPT-4Turbo預覽版，這是支撐ChatGPT的大語言模型的更強大、更快速版本。

去年11月發表的ChatGPT掀起全球AI熱潮。該公司在會上表示，現在每周大約有1億人使用ChatGPT，超過90%的財星500強企業在OpenAI的平台上構建工具。但這家ChatGPT創造者也面臨類似產品的競爭，它們來自資金雄厚的AI新創公司和科技巨擘，最新近的一個是OpenAI早期支持者馬斯克 （Elon Musk）。

對OpenAI來說，這次大會是展示其對開發者社區影響力的機會。舉辦開發者大會也是蘋果、Alphabet旗下谷歌和Meta旗下臉書等領先科技公司的標準做法。通常，這些年度活動為科技公司提供了一個預覽重要軟體或產品更新的機會。

大會上，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）上台發表主題演講，該公司最大金主微軟的執行長納德拉（Satya Nadella）也到場，大談兩家公司的合作夥伴關係，即使雙方彼此競爭企業客戶。