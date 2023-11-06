小摩首席策略師預測： 美股「本能反映式」反彈不持久

根據摩根大通首席市場策略師克蘭諾維奇，美股「本能反映式」的反彈不會持久。（路透）

在美股 創下今年以來最佳單周表現後，摩根大通首席市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）表示，隨著利率居高不墜和經濟成長放緩的前景重新回到視線焦點，但股票很快會再次失去對投資人的吸引力。

儘管標普500指數上周勁揚5.9%，克蘭諾維奇周一撰寫客戶報告表示，下滑的債券殖利率 和鴿派的央行會議雖在短期內「讓股市產生本能反映式的積極影響」，但進入年底，成長和政策兩方面的權衡仍將面臨挑戰

他說，「由於聯準會料將把更高的短期利率維持更長時間，市場可能開始為政策失誤定價，導致長期殖利率下降，最終可能無助於股市，特別是如果2024年的獲利預期開始被往下調」。

在去年美股下跌期間，克蘭諾維奇是華爾街 最出名樂觀派之一，但因今年經濟前景惡化，他已經改變觀點，在去年12月中旬、今年1月、3月和5月下調股票配置建議。

這位策略師重申了企業定價能力在減弱、利潤率面臨風險，以及營收成長將繼續放緩的觀點。他稱，油價和美元的走勢可能對股市產生負面影響。

克蘭諾維奇警告說，「壞消息就是好消息」的空間正在收窄，經濟健康地放緩到軟著陸以及經濟衰退剛剛開始這二者之間很難區分。

華爾街少數幾位預見2022年通膨危機導致股市大跌的策略師之一、摩根士丹利頂尖策略師威爾森（Michael Wilson）警告，美股眼下的上漲行情只是熊市反彈而已。