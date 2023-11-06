鮑爾談話 市場找降息線索

Fed主席鮑爾本周將針對貨幣政策發表談話。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 本周將在國際貨幣基金（IMF）的一場研討會上發表談話，為他上周決策意外暗中釋出鴿派訊息後，首度對貨幣政策發表評論，市場將密切關注他的談話內容、以及Fed最新的銀行放款調查，探詢出為何他會釋出鴿派訊息的背後線索，從而調整對於Fed降息 的預估時點。

Fed主席鮑爾將於美東時間9日下午2時，參加IMF年度研討會的一場座談會，討論全球經濟的貨幣政策挑戰。

由於美國經濟依然強韌、通膨仍然僵固，市場原先預期Fed上周決策會偏向鷹派，但鮑爾在決策會後記者會的談話卻鴿派的多，淡化了9月利率點狀圖的重要性，原因可能是Fed擁有比市場更多的資訊，因此投資人期望了解鮑爾對最近美國公債殖利率 導致金融情勢緊縮的更多想法。

此外，Fed也將在6月發布第3季高階貸款主管意見調查，將透露銀行業信用緊縮情況。上次發布的調查顯示，銀行業打算在下半年緊縮授信，因此第3季調查是否顯示擴大緊縮信用的跡象，備受矚目。投資人也將緊盯10日出爐的11月密西根大學消費者信心指數初估值，特別是消費者的通膨預期。

Fed決策暗藏「鴿聲」、加上美國10月就業趨緩，使市場更加預期Fed不會再升息，甚至提高明年降息的可能性，已帶動美國股債同步勁揚，並且提高經濟軟著陸的希望。

然而，根據巴隆金融周刊（Barron's）分析，諷刺的是，美國股債上漲也降低了Fed降息的機率。Fed按兵不動的理由包括債券殖利率上漲、美元升值及股市下跌所造成的金融情勢緊縮，但當上述條件逆轉，意味著Fed或許不會再進一步升息，但期待明年降息仍屬貿然。