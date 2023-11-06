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鮑爾談話 市場找降息線索

國際中心／綜合報導
Fed主席鮑爾本周將針對貨幣政策發表談話。（路透）
Fed主席鮑爾本周將針對貨幣政策發表談話。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周將在國際貨幣基金（IMF）的一場研討會上發表談話，為他上周決策意外暗中釋出鴿派訊息後，首度對貨幣政策發表評論，市場將密切關注他的談話內容、以及Fed最新的銀行放款調查，探詢出為何他會釋出鴿派訊息的背後線索，從而調整對於Fed降息的預估時點。

Fed主席鮑爾將於美東時間9日下午2時，參加IMF年度研討會的一場座談會，討論全球經濟的貨幣政策挑戰。

由於美國經濟依然強韌、通膨仍然僵固，市場原先預期Fed上周決策會偏向鷹派，但鮑爾在決策會後記者會的談話卻鴿派的多，淡化了9月利率點狀圖的重要性，原因可能是Fed擁有比市場更多的資訊，因此投資人期望了解鮑爾對最近美國公債殖利率導致金融情勢緊縮的更多想法。

此外，Fed也將在6月發布第3季高階貸款主管意見調查，將透露銀行業信用緊縮情況。上次發布的調查顯示，銀行業打算在下半年緊縮授信，因此第3季調查是否顯示擴大緊縮信用的跡象，備受矚目。投資人也將緊盯10日出爐的11月密西根大學消費者信心指數初估值，特別是消費者的通膨預期。

Fed決策暗藏「鴿聲」、加上美國10月就業趨緩，使市場更加預期Fed不會再升息，甚至提高明年降息的可能性，已帶動美國股債同步勁揚，並且提高經濟軟著陸的希望。

然而，根據巴隆金融周刊（Barron's）分析，諷刺的是，美國股債上漲也降低了Fed降息的機率。Fed按兵不動的理由包括債券殖利率上漲、美元升值及股市下跌所造成的金融情勢緊縮，但當上述條件逆轉，意味著Fed或許不會再進一步升息，但期待明年降息仍屬貿然。

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