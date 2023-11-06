錢進短債 波克夏營業利益新高

「股神」巴菲特。（美聯社）

「股神」巴菲特（Warren Buffert）領導的波克夏 公司第3季營業利益大增逾40%，創下新高，現金水位同樣締造新高紀錄，主要受惠於利率走高，可見這位億萬富豪抓住公債殖利率 扶搖直上機會大買短期公債。

波克夏4日宣布，第3季末現金水位漲到1572億美元，超越2021年第3季締造的先前最高紀錄1492億美元，顯示巴菲特未瞄見中意的併購標的。

波克夏現金與約當現金大致停泊在美國短期公債，而這位「奧馬哈先知」趁美債殖利率大幅躍升，在殖利率躍上至少5%時大買短債，從波克夏第3季末持有價值1264億美元短期公債，遠高於去年底的930億美元，即可見端倪。

同時，波克夏股價上季飆漲，執行庫藏股步調隨之減緩，上季只花11億美元買回自家股票，2023年累計回購總額增至70億美元左右。波克夏A股今年來漲幅近14%，9月18日創新高後從高峰回跌約6%。

波克夏第3季營業利益（涵蓋保險、鐵路、公用事業等）總計107.61億美元，較去年同季成長40.6%，且創下新高。保險事業獲利24.2億美元，扭轉去年同期受天災重創陷入虧損的頹勢；車險部門Geico也由虧轉盈。鐵路事業BNSF獲利滑落15%，反映貨運量減少和非燃料營運成本升高。

第3季淨損127.7億美元，或A股每股虧損8824美元，不如去年同期的淨損28億美元，主要受上季投資 損失241億美元拖累，最大禍首就是頭號持股蘋果股票下挫11.7%。但後來蘋果股價已反彈逾3%。

波克夏敦促投資人聚焦於營業利益，而非隨股票投資組合逐季波動起伏的淨利/淨損。該公司聲明：「單季投資盈虧金額通常無意義，提供每股淨利（淨損）數字，可能大大地誤導不諳會計規則的投資人。」

波克夏營業利益成長可觀，但也坦承遭遇公私部門抗疫、地緣政治衝突、供應鏈亂象，以及政府抑制通膨衍生的經濟衝擊。