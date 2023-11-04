葉倫：美未尋求脫鉤中國

葉倫2日在亞洲協會發表演說重申，美國並未尋求和中國「脫鉤」。(Getty Images)

「拜習會」本月稍後將登場，在此之前美國財長葉倫 試圖向亞洲國家保證，美國對中國的態度不會導致全球經濟「災難性」的分裂，亞洲國家也不會被迫選邊站。她也闡述和印太關係的願景，以「友岸外包」為核心，強化供應鏈 韌性。

葉倫2日在亞洲協會（Asia Society）發表演說重申，美國並未尋求和中國「脫鉤」，兩國經濟完全脫鉤「根本不切實際」，尤其是考慮到亞洲供應鏈的複雜性、 以及亞洲與中國的深度經濟連結，「我們經濟完全脫鉤、或印太等各國被迫選邊站的做法，將對全球產生重大的負面影響」，「我們對這種對立的世界及其災難性的影響，毫無興趣」。

隨著美中持續加強管控出口和國家安全科技，葉倫試圖以這番評論緩解人們對全球經濟分裂為美中兩陣營的憂慮。

葉倫說，美國反而是透過投資 國內製造業、以及加強與印太國家等全球盟友和合作夥伴的連結，尋求與中國的經濟連結「脫險和多元化」。她表示，美國不會在國安行動妥協，但目標是讓這些行動縮減於狹窄領域，不是要「扼殺中國的成長」。

她也指出，聲稱美國遠離印太地區的說法「毫無根據」，拜登政府致力於擴大與印太國家的貿易和投資，加深與印太國家的經濟聯繫，有助增強美國供應鏈韌性，並為美國出口開拓一個充滿活力且不斷增長的市場。

葉倫並未在講稿摘要中提到中國，但她指出，美國與印太地區的雙向貿易額在2022年達2.28兆美元，2019年來成長25%，「我們擴大貿易和投資的經濟論據顯而易見。印太地區是充滿活力、快速發展的地區」。

她說，與越南等印太國家的經濟互動，「對加強我們的供應鏈安全至關重要」，並重申希望通過「友岸外包」或利用可信賴的盟友作為供應來源，實現供應鏈向該地區各國的多元化。

美國12~17日將在舊金山主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，屆時美國總統拜登與中國國家主席習近平將舉行雙邊會談，為兩人在去年11月印尼峇里島G20峰會以來首度面對面會談。