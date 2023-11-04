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蘋果營收連四降 本季沒力

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果上季財報重點。（經濟日報製表）
蘋果上季財報重點。（經濟日報製表）

蘋果公司（Apple）上季獲利與營收均優於預期，卻潛藏四大利空，包括整體營收連續第四季下滑，為2001年來最長衰減期，還有大中華區營收意外減少，暗示本季營收年比將零成長，也未著墨太多總經疲態對需求的影響，未能緩解投資人憂慮，股價3日在美股早盤跌逾3%。

蘋果在美股2日盤後公布，止於9月30日的年度第4季（上季）期間淨利年比成長10.9%至229.6億美元，每股盈餘1.46美元，營收年減0.7%至895億美元，毛利率45.2%，都優於預估。

然而，上季大中華區營收年減2.5%至150.8億美元，比市場預期少了約20億美元，相較之下歐洲、日本及美洲營收都約略持平或成長，似乎暗示蘋果產品在中國大陸的買氣下降。

執行長庫克表示，中國營收之所以年比下滑，是因iPad與Mac銷售趨緩、及匯率因素使然，而非iPhone銷售遭遇挑戰，大陸上季iPhone營收甚至創同期新高，他最近造訪中國大陸時和民眾的互動，也讓他再興奮不過。

上季iPhone整體銷售年增2.8%至438.1億美元，優於預期，但未令投資人驚艷。iPad營收年減10.2%至64.4億美元，Mac銷售年減33.8%至76.1億美元，穿戴裝置、家庭和配件部門營收年減逾3%至93.2億美元，服務事業是亮點，營收成長超過16%到223億美元，超乎預期。

庫克把Mac營收銳減歸咎於比較基期較高，去年此時蘋果都在履行供應限制所造成的未出貨訂單。他說整體個人電腦市場「頗具挑戰」，但Mac本季銷售會好很多。

財務長梅斯特里則表示，匯率因素將對本季造成1個百分點的衝擊，而且本季時間比去年同期少了一周，因此營收將「類似」去年同期（1171億美元），暗示年比零成長，遠不如市場預期的成長5%。

他預估，本季iPhone營收年比將成長。他說，iPhone 15 Pro／Pro Max目前正遭遇供應限制，但預期本季底將達供需平衡。

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