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美股最錢線/史指年底行情 不受技術阻礙

財經新聞組／綜合報導

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，技術面因素不再阻礙史坦普500指數年底的上漲行情。

他指出，美商銀的內部情緒指標「牛熊指標」連續第3周發出逆向買入訊號，原因是股市廣度不佳，以及高收益債券和新興市場出現大量資金流出。

牛熊指標已下滑至1.4，低於美國商銀的暗示買進訊號的2水準。

哈奈特表示，由於油價低於每桶100元、殖利率低於5%、史指高於4200點，多頭部位可能會再次回升。他今年來一直對風險資產持悲觀態度，但補充指出，「請注意，現在每個人都預計年底會出現大幅反彈。」

美國商銀另一個策略師團隊本周也表示，該行的反向指標也接近發出買入訊號，目前的水平代表未來12個月史指的價格回報率為15.5%。

在經歷過去三個月的暴跌之後，史指迎來一年來表現最好的一周，主要是受到油價回落以及Fed主席鮑爾暗示可能結束40年來最激進的緊縮周期的提振。史指上周一度跌破被交易員視為關鍵支撐點的4200點，隨後債券殖利率回落使其得以反彈。

哈奈特寫道：「油價下跌對各國央行來說是一個巨大的勝利，它們現在以2020年8月以來最快的速度降息。」他指的是過去3個月全球央行降息30次。並充說，自從以色列與哈馬斯戰爭爆發以來，石油價格持平「代表世界更接近衰退」。

話雖如此，截至11月1日當周，投資人繼續向避險現金基金注入資金。哈奈特引用EPFR Global數據指出，最近一周資金流入超過640億元，年化流入額達到1.3兆元。股票基金贖回34億元，債券基金連續第4周資金流入，吸納45億元。（財經新聞組）

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