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財經簡訊

財經新聞組／整理

麥格納調升全年獲利預期

加拿大汽車零件供應商麥格納國際(Magna International)調升2023年獲利預期，但也指出受到北美汽車工人聯合會(UAW)工會罷工的影響。麥格納預計全年調整後獲利將在15.5至16.5億元之間，而先前的預測為14至16億元。UAW近6周的罷工導致底特律三大車商停產，零件商同遭波及。

電動車商蔚來汽車裁員10%

中國電動車製造商蔚來汽車計畫本月裁員10%以提高效率並降低成本，以應對日益激烈的競爭。蔚來汽車銷量從上半年的下滑中反彈，前9月交車10萬9993輛電動車，年成長33.4%，超過中國電動車產業整體18.1%的成長率。此外也將延後或削減3年內對財務表現無貢獻的長期專案投資。

漢堡王母公司營收低於預期

Restaurant Brands International財報顯示，由於漢堡王同店銷售成長令人失望，上季收入低於預期。第3季歸屬股東淨利為2.52億元，合每股79分，低於去年同期的3.6億元和每股1.17元。不計項目，每股獲利90分，高於預期的86分。淨銷售額成長6.4%達18.4億元，低於預期的18.7億元。

管道業者安橋獲利超出預期

管道營運商安橋公司(Enbridge)第3季獲利超出預期，主要受益於石油運輸量的增加。本季Enbridge主線系統的運輸量為每天300萬桶，較去年同期成長超過1%。根據LSEG數據，該公司截至9月30日當季調整後獲利為每股62加分，而平均預期為每股60加分。

CMA停止調查 Meta歡迎

英國競爭監管機構CMA決定結束對Meta Facebook Marketplace服務使用其他企業廣告數據的調查，社群媒體公司Meta對此表示歡迎。Meta發言人表示，Meta承諾建立系統和控制措施，以確認和驗證來自競爭對手的廣告商數據不會在Marketplace中使用。

交易商賭Fed明年5月降息

受最新非農報告影響，交易商押注聯準會可能已完成升息，並將轉向降息。根據以聯準會政策利率結算的期貨合約價格，就業報告發布後，聯準會1月升息的可能性從報告前的約30%降至20%以下。目前定價反映5月降息的可能性高於先前6月開始降息的預期。

電動車 降息 聯準會

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