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低價進口增 光電板迎挑戰

財經新聞組／綜合報導
美國光電板產業正面臨進口低價產品的競爭挑戰。（路透）
美國光電板產業正面臨進口低價產品的競爭挑戰。（路透）

自從去年拜登總統簽署氣候法案發放數十億元補貼以來，美國企業已宣布計畫在全美建造數十家太陽能電池板工廠，人們期待潔淨能源熱潮能夠提供數以萬計的高薪就業機會。

根據潔淨能源商業組織E2追蹤的項目，自2022年8月《通膨削減法案》通過以來，各公司已宣布建設近40座太陽能工廠，這些工廠總共承諾創造1.7萬個就業機會並帶來近100億元的投資。

但由於近幾個月亞洲新增產能浪潮，全球太陽能板價格暴跌，導致美國太陽能產業人士擔心許多工廠可能無法達到經濟規模。

不斷變化的市場力量已經使歐洲的太陽能製造業務受挫。美國潔淨能源轉型的競賽也開始受到離岸風電產業巨額減記和專案取消的打擊。

標普全球商品洞察潔淨能源技術執行董事佐科(Edurne Zoco)表示：「全球市場價格下跌得越多，在美國本土建立製造業就越困難。」「如果進口模組和本地製造模組之間的成本差距太大，就不會有太多人想建廠。」

根據國際貿易委員會(ITC)的數據，截至8月，美國太陽能板進口量增加一倍多，從去年同期的約40億元增加到100億元。

太陽能進口量增加部分源自於馬來西亞、泰國、柬埔寨和越南的臨時關稅豁免，該關稅將於2024年6月到期。印度、墨西哥和其他未受此措施影響的國家的進口量也大幅增加。

本土產業前景惡化可能會損害拜登的氣候目標，並阻礙他的連任努力。拜登一再誇口太陽能計畫證明他的潔淨能源政策可以創造數百萬個高薪就業機會。

產業團體呼籲聯邦和州政府提供更多幫助，否則這些工作可能無法實現，美國將繼續依賴主要由中國零件製造的光電板。美國官員一再警告，過度依賴中國潔淨能源技術可能會帶來安全風險，類似於歐洲對俄羅斯天然氣的依賴。

美國太陽能製造商協會(SEMA)執行董事卡爾表示，建廠可能會被推遲，擴大美國對中國的依賴，「對政策的誤解可能會真正破壞本屆政府的一項代表性政策，即恢復美國製造業競爭力，特別是這種關鍵產業。」

拜登 就業 關稅

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