我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

魯比尼：美國經濟面臨陷入衰退風險

財經新聞組／綜合報導

有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)表示，美國正面臨兩種可能導致經濟陷入衰退的風險。

這位以持續看空市場和經濟而聞名的經濟學家指出，雖然美國經濟成長極具韌性，勞動市場強勁，但衰退風險仍在持續。

他在接受採訪時表示，即使現在看來比一年前更有可能實現軟著陸，但溫和衰退的風險不能被忽視，因為仍有兩股力量可能將美國推入衰退。

第一個風險是經濟「不著陸」的可能性，即GDP成長依然強勁，而核心通膨率仍居高不下。魯比尼警告，這將導致聯準會提高利率，如此可能會過度收緊金融環境，並將美國推入衰退。

第二個風險是以巴衝突可能會蔓延到鄰近其他地區，這可能會促使伊朗等主要石油生產國被捲入參與。這可能導致油價飆升多達50%，重現上個世紀1970年代那樣的滯脹衝擊，進而引發經濟衰退。

魯比尼說，「因此，你不能排除明年出現短期、輕度衰退的可能性，即使目前看來出現這種情況的可能性不如軟著陸。」

但目前股市似乎沒有反映出這些風險，預計以巴衝突將得到控制的投資人最終可能會感到意外。如果衝突蔓延，股市可能會延續最近的修正而跌入熊市。魯比尼警告，在此同時，隨著投資人湧向美國國債等避險資產，債券殖利率可能大幅下降。

他說：「金融市場，無論是石油市場、債券市場、股票市場，甚至是黃金市場，都低估了這些衝突演變成地區性衝突的可能性。我認為出現第二種情況的可能性相當高。」

殖利率 石油 投資

上一則

新增就業遜預期 失業率升至3.9%

下一則

蘋果營收連四降 本季沒力

延伸閱讀

美國宣布4.25億美元對烏克蘭新軍援案

美國宣布4.25億美元對烏克蘭新軍援案
一洲焦點／挺巴挺以力量拉扯 成拜登連任陰影

一洲焦點／挺巴挺以力量拉扯 成拜登連任陰影
YouTube調整美國平台推薦系統 護青少年心理健康

YouTube調整美國平台推薦系統 護青少年心理健康
加薩苦難飆升 CNN：美國很難繼續挺以色列

加薩苦難飆升 CNN：美國很難繼續挺以色列

熱門新聞

Image by dietcheese from Pixabay

在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

2023-10-30 02:00
隨著美國公債殖利率下跌，投資人押注聯準會可能會在2023年升息，美股大漲。Getty Images

Fed年底可能結束升息 道指大漲565點

2023-11-02 16:52
外媒認為，電動車問題不在買氣，而是售價過高，讓一般買家無力負擔。美聯社

電動車股重摔 外媒：問題不在需求 這件事才是絆腳石

2023-11-01 15:03
共享辦公室業者WeWork傳出即將聲請破產。 （路透）

WeWork傳破產 股價大崩46%後 一票人押注短期反彈150%

2023-11-02 05:11
全球金融海嘯後，市場面對利率長期低迷的大環境，形成所謂「新常態」。但最近美國公債殖利率勁升，凸顯「新常態」已隨三股大趨勢結束而終結，所有資產價格都必須重估，投資人應儘早因應。（路透）

美債殖利率凸顯海嘯後新常態終結 「反新常態」來了

2023-11-03 10:54
獲英國凱特（Kate）王妃青睞、發源自台灣的品牌Grace Han創辦人王思涵（Grace）視打造皮包為藝術創作，她近日以新作參加「倫敦亞洲藝術展」，同時呈現畫家母親王陳靜文的生前畫作。（Grace Han提供）

凱特王妃愛包來自台灣 王思涵打造品牌顛覆MIT想像

2023-10-29 17:50

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險