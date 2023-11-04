魯比尼：美國經濟面臨陷入衰退風險

有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)表示，美國正面臨兩種可能導致經濟陷入衰退的風險。

這位以持續看空市場和經濟而聞名的經濟學家指出，雖然美國經濟成長極具韌性，勞動市場強勁，但衰退風險仍在持續。

他在接受採訪時表示，即使現在看來比一年前更有可能實現軟著陸，但溫和衰退的風險不能被忽視，因為仍有兩股力量可能將美國推入衰退。

第一個風險是經濟「不著陸」的可能性，即GDP成長依然強勁，而核心通膨率仍居高不下。魯比尼警告，這將導致聯準會提高利率，如此可能會過度收緊金融環境，並將美國推入衰退。

第二個風險是以巴衝突可能會蔓延到鄰近其他地區，這可能會促使伊朗等主要石油 生產國被捲入參與。這可能導致油價飆升多達50%，重現上個世紀1970年代那樣的滯脹衝擊，進而引發經濟衰退。

魯比尼說，「因此，你不能排除明年出現短期、輕度衰退的可能性，即使目前看來出現這種情況的可能性不如軟著陸。」

但目前股市似乎沒有反映出這些風險，預計以巴衝突將得到控制的投資 人最終可能會感到意外。如果衝突蔓延，股市可能會延續最近的修正而跌入熊市。魯比尼警告，在此同時，隨著投資人湧向美國國債等避險資產，債券殖利率 可能大幅下降。

他說：「金融市場，無論是石油市場、債券市場、股票市場，甚至是黃金市場，都低估了這些衝突演變成地區性衝突的可能性。我認為出現第二種情況的可能性相當高。」