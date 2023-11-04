新增就業遜預期 失業率升至3.9%

10月美國就業 成長放緩幅度超過預期，部分原因是美國汽車工人聯合會(UAW)針對底特律三大汽車製造商的罷工，壓低了製造業就業人數，而工資通膨降溫，顯示勞動市場狀況有所緩和。

勞工部 勞工統計局(BLS)發布備受關注的就業報告，10月非農就業崗位增加15萬個，低於市場預測的18萬。9月數據由前值33.6萬下修至29.7萬。

製造業就業人數在9月增加1.4萬人後減少3.5萬人。勞工統計局報告表示，在為10月就業報告調查期間，至少有3萬名UAW成員舉行罷工。

罷工已經結束，這可能會提振11月的就業人數。平均時薪繼9月上漲0.3%後再漲0.2%。截至10月的過去12個月，薪資繼9月上漲4.3%後再上漲4.1%。失業率從3.8%升至3.9%。

該報告可能會強化金融市場預期，即聯準會 已完成當前周期的升息。聯準會本周維持利率不變，但為進一步提高借貸成本打開大門。

雖然由於勞動力隊伍擴大和換工作的人數減少，工資壓力正在緩解，但平均時薪年增率仍高於3.5%，經濟學家認為這與聯準會2%的目標一致。

但部分經濟學家擔心，包括UAW、航空公司機師和代表UPS工人的工會最近簽訂的巨額合同，可能會使聯準會對抗通貨膨脹的鬥爭變得更加複雜。