Fed決策按兵不動 增添金價年底前攻上2000美元柴火
美國聯準會（Fed）11月決策按兵不動，可望增添國際金價在今年底前攻上每英兩2,000美元大關的利多。
Fed本月為持基準利率區間於22年高點的5.25%~5.5%，未來決策將考慮眾多數據。經濟學家指出，Fed主席報俺在決策會後記者會的發言，行動暗示本輪升息循環已結束。
GraniteShares執行長萊德（Will Rhind）說，由於Fed決策符合預期，因此金價漲幅比不上市場其他領域，但除了美元之外，黃金對幾乎所有其他主要貨幣的價位都處於、或接近歷史新高水準。他認為，Fed按兵不動，是金價利多，因為會導致美債殖利率與美元下跌。
美元走弱通常會降低美元計價黃金相對於其他避險天堂的機會成本，因此通常會讓黃金的吸引力高於公債。
萊德說，現在看多金價的理由可能多於看空，「價格確實可能在年底前觸及2,000元。今年稍早，交易最熱絡的黃金期貨在5月4日一度衝上每英兩2,085.40美元，收盤價一度高達每英兩2,055.70美元。
紐約黃金12月期貨2日則收漲0.3%，報每英兩1,993.50美元。
看多金價理由多於看空
Zaner金屬公司副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說，由於通膨率仍遠高於Fed的2%目標，因此Fed仍大致維持「利率更高更久」立場，導致美債殖利率居高不下，從而支撐美元，對金價造成一些逆風。
但萊德認為，美元貶值是金價潛在漲勢的「最大觸媒」，美元貶值會讓投資人對美國政府創紀錄的債務與赤字支出產生重大的負面反應，若投資人對美元信心減弱，就會尋求替代資產，黃金向來是對美元避險的最佳資產之一。
各國央行的熱絡買盤也已大幅影響金市。道富環球投資管理公司首席黃金策略師米林－史丹利（George Milling-Stanley）指出，新興市場央行外匯存底強力淨買入黃金，一直都是過去13年來金市的特色之一，似乎「在可預見的未來將構成金價的有力支撐」。
他說，去年美國政府「武器化」跨國支付體系（一些評論員的形容措辭）後，強化了多國央行購買黃金的迫切性，預料各國央行今年將繼續強力購入黃金。
金價的另外兩個支撐
中東衝突也助長黃金漲勢，幫助黃金10月上漲近7%，終結連兩個月跌勢。EverBank全球市場總裁蓋福尼（Chris Gaffney）認為，中東衝突牽動金價的程度將高於Fed政策，不管Fed政策利率是否已攀峰，利率無疑正接近高點，因此貴金屬投資人焦點已轉向地緣政治憂慮。
蓋福尼指出，2,000美元是黃金的「重要心理關卡」，若漲破這個水準，有望開啟更長期漲勢，未來兩年可能衝上2,500美元。
Zaner金屬公司的葛蘭特說，最近的金價漲勢已讓市場更加相信黃金進入長期上行趨勢，他認為目前可能回測每英兩2,067、2,070.63及2,075.28美元水準。交易最熱絡黃金期貨的歷史新高價為2020年8月7日締造的每英兩2,089.20美元。
但他也提醒，基於金價最近漲勢的「陡峭」程度，黃金最近容易受到短期修正衝擊，特別是如果加薩走廊的戰爭沒有進一步發展，若未來數據提高Fed 12月升息的可能性，也可能帶給金價修正壓力。
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