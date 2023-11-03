Fed決策按兵不動 增添金價年底前攻上2000美元柴火

Fed 11月決策按兵不動，可望增添國際金價在今年底前攻上每英兩2,000美元大關的利多。（路透）

美國聯準會（Fed）11月決策按兵不動，可望增添國際金價 在今年底前攻上每英兩2,000美元大關的利多。

Fed本月為持基準利率區間於22年高點的5.25%~5.5%，未來決策將考慮眾多數據。經濟學家指出，Fed主席報俺在決策會後記者會的發言，行動暗示本輪升息循環已結束。

GraniteShares執行長萊德（Will Rhind）說，由於Fed決策符合預期，因此金價漲幅比不上市場其他領域，但除了美元之外，黃金對幾乎所有其他主要貨幣的價位都處於、或接近歷史新高水準。他認為，Fed按兵不動，是金價利多，因為會導致美債殖利率 與美元下跌。

美元走弱通常會降低美元計價黃金相對於其他避險天堂的機會成本，因此通常會讓黃金的吸引力高於公債。

萊德說，現在看多金價的理由可能多於看空，「價格確實可能在年底前觸及2,000元。今年稍早，交易最熱絡的黃金期貨在5月4日一度衝上每英兩2,085.40美元，收盤價一度高達每英兩2,055.70美元。

紐約黃金12月期貨2日則收漲0.3%，報每英兩1,993.50美元。

看多金價理由多於看空

Zaner金屬公司副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說，由於通膨率仍遠高於Fed的2%目標，因此Fed仍大致維持「利率更高更久」立場，導致美債殖利率居高不下，從而支撐美元，對金價造成一些逆風。

但萊德認為，美元貶值是金價潛在漲勢的「最大觸媒」，美元貶值會讓投資 人對美國政府創紀錄的債務與赤字支出產生重大的負面反應，若投資人對美元信心減弱，就會尋求替代資產，黃金向來是對美元避險的最佳資產之一。

各國央行的熱絡買盤也已大幅影響金市。道富環球投資管理公司首席黃金策略師米林－史丹利（George Milling-Stanley）指出，新興市場央行外匯存底強力淨買入黃金，一直都是過去13年來金市的特色之一，似乎「在可預見的未來將構成金價的有力支撐」。

他說，去年美國政府「武器化」跨國支付體系（一些評論員的形容措辭）後，強化了多國央行購買黃金的迫切性，預料各國央行今年將繼續強力購入黃金。

金價的另外兩個支撐

中東衝突也助長黃金漲勢，幫助黃金10月上漲近7%，終結連兩個月跌勢。EverBank全球市場總裁蓋福尼（Chris Gaffney）認為，中東衝突牽動金價的程度將高於Fed政策，不管Fed政策利率是否已攀峰，利率無疑正接近高點，因此貴金屬投資人焦點已轉向地緣政治憂慮。

蓋福尼指出，2,000美元是黃金的「重要心理關卡」，若漲破這個水準，有望開啟更長期漲勢，未來兩年可能衝上2,500美元。

Zaner金屬公司的葛蘭特說，最近的金價漲勢已讓市場更加相信黃金進入長期上行趨勢，他認為目前可能回測每英兩2,067、2,070.63及2,075.28美元水準。交易最熱絡黃金期貨的歷史新高價為2020年8月7日締造的每英兩2,089.20美元。

但他也提醒，基於金價最近漲勢的「陡峭」程度，黃金最近容易受到短期修正衝擊，特別是如果加薩走廊的戰爭沒有進一步發展，若未來數據提高Fed 12月升息的可能性，也可能帶給金價修正壓力。