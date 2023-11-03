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調查：美國人2023年底購物季繼續花錢 支出額將創新高

編譯黃淑玲／綜合外電
全美零售聯合會（NRF）預測今年美國假期購物季消費金額將創新高。 （美聯社）
全美零售聯合會（NRF）預測今年美國假期購物季消費金額將創新高。 （美聯社）

最新調查顯示，美國消費者今年年底購物季的支出額預料仍將繼續成長，11、12月有望達到創紀錄的9,670億美元，但成長率較去年放緩，。

全美零售協會（NRF）發布報告指出，美國民眾今年11、12月年底購物季花在禮物、食物、裝飾等過節的支出，預估將介於9,573億～9,666億美元，比去年同期成長3%～4%，增幅比2022年的5.4%縮小。

不過，這樣的成長步調和新冠疫情前2010年~2019年同期的年均3.6%相符。美國人在新冠疫情期間大肆採買，導致一些年份的支出額成長超多，例如2021年11、12月支出增加12.7%。

NRF總裁兼執行長Matthew Shay說：「我想我們看到消費者行為、經濟活動和零售銷售都已符合、而且坦白說是略優於疫情前的平均水準。」

NRF指出，為了滿足年底購物季的需求，零售商預料將聘僱34.5萬~45萬名季節性勞工，其中一些聘僱行為已提前到10月，以支持零售商在10月啟動的折扣促銷活動。

調查也發現，43%的年底購物者計劃10月開始採購，打算花875元購買禮物、裝飾品、食品等耶誕假期的產品。

NRF發布這項預測，正值企業持續招募人手、失業率低迷、家庭財務健康，促使購物者繼續花錢。但最近也傳出不少壞消息，例如聯邦政府仍面臨局部關門危機、學貸恢復還款，以及10月7日爆發的以哈衝突。分析師表示，以哈衝突未受控制，將使消費者更加不安，特別是年底購物季最重要的後面幾周。

持續的消費者支出已催動美國經濟成長的引擎，幫助經濟避免經濟學家預測今年會陷入的衰退。美國第3季國內生產毛額（GDP）成長4.9%，動能便是美國家庭在消費電子產品、娛樂及新車的開銷。

美國消費信心本周二降至五個月低點，主要擔憂在於通膨、高利率和中東發生戰爭。Shay說，但這些威脅到目前為止還沒有阻止美國人在這個假期購物時打開荷包。他相信，只要勞動市場持續強勁，消費行為可望繼續驅動美國經濟。

疫情 零售商 學貸

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