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Fed暗示升息完成 市場按讚

編譯任中原、簡國帆／綜合報導
聯準會主席鮑爾在Fed結束兩天會議後發表談話，市場解讀他暗示升息已完成。（歐新社）
聯準會主席鮑爾在Fed結束兩天會議後發表談話，市場解讀他暗示升息已完成。（歐新社）

美國聯準會（Fed）在美東1日下午2時決議，連續第二次暫停升息，維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.50%，且因經濟活動「強速」擴張，就業「溫和」成長，保留進一步緊縮可能性，但主席鮑爾在會後記者會上的表態，市場解讀是他首度暗示升息已完成，帶動全球股、債市同步大漲，美元下挫近1%。

Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的決策聲明措辭，與上次相比只有輕微調整，強調經濟擴張由「堅速」變為「強速」，就業成長從「減緩」變成「溫和成長」，且不只「信用」情勢變緊，連「金融」情勢也更緊。

鮑爾在記者會一開始就說，美國經濟活動擴張「強速，且遠超出我們預估」，包括勞動市場及消費支出數據熱絡，使第3季經濟成長快於預估，可能使Fed為達成2%通膨目標仍有一些工作要做。

他表示，「我們決心要使貨幣政策有足夠約束力，隨時間將通膨率壓低到2%，我們還沒有信心認為已達成這個立場」。但他也說，「我們現在問的問題是，還應該繼續升息嗎」？一些訊號顯示，之前升息行動正對經濟發揮效應，因此Fed對未來決策更能「審慎前進」。

此外，針對官員預估年底前會再升息1碼的9月點狀圖，鮑爾說這份點狀圖精確度已降低，也提到房貸利率高漲已對一般家庭造成壓力。

市場解讀鮑爾的說法暗藏「鴿調」，代表升息已完成，利率已觸頂，全球股債市從亞洲到歐洲再到美國早盤，全面應聲上揚，MSCI日本以外的亞太股價指數2日大漲1.6%，創7月底以來最大漲幅；歐洲三大股市2日午盤漲幅也都超過1%，美股繼前市收高後2日早盤一樣開高走高。亞歐美公債殖利率全面下滑，價格反向走高，美國10年期公債殖利率跌破4.7%，報4.64%。DXY美元指數大跌近1%，報105.8。

從Fed結束9月會議以來，金融情勢已趨緊，長期公債殖利率急升，兩度衝破5%，加上中東戰爭提高地緣緊張局勢，都使全球金融市場動盪不安。

鮑爾表示，現在要判定美債殖利率升勢是否持續仍為時過早，儘管Fed在會後聲明不只提到「信用」情勢，還更強調「金融情勢」變緊。

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