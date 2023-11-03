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美股最錢線/反向指標顯示 史指可漲16%

財經新聞組／綜合報導

美股連續下跌3個月，但對投資人來說也有好的一面。如果歷史可供借鑑，悲觀情緒正在爲未來的上漲奠定基礎。

美國商銀的一項反向指標正接近發出「買入」訊號。蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)等美國商銀策略師在最新報告中表示，該指標目前的水平代表未來12個月史坦普500指數的價格回報率將達到15.5%。

美國商銀的「賣方指標」(SSI)在10月創下一年來最大跌幅，目前正接近代表市場極度看空的水平，這對股市反而是利多。

蘇布拉曼尼亞指出：「SSI一直是一個可靠的反向指標。換言之，當華爾街極度看跌時，它就是一個看漲信號；反之亦然。」

史指10月下跌2.2%，爲2020年初以來見連跌3月，原因是中東緊張局勢升級，美國國債殖利率飆升，讓本已不穩的市場情緒雪上加霜。

美股和其他風險資產的下跌似乎證明華爾街空頭的觀點是正確的。其中包括摩根史坦利的威爾森(Mike Wilson)和摩根大通的柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)。他們先後警告，即使股市在上半年出現反彈，但利率上升的落後影響仍然存在。史指今年來上漲約10%。

但對蘇布拉曼尼亞而言，有關借貸成本上升對美股構成潛在威脅的擔憂可能被誇大了。

她表示，「即使高利率打壓市場情緒，但我們相信，美國企業和消費者的表現可能優於預期。」

美國商銀的數據顯示，從歷史上看，當賣方指標處於當前或更低水平時，史指未來12個月獲得正回報的可能性爲95%，回報率中位數爲21%。

策略師們表示，雖然該指標仍處於「中性」區間，但該指標更傾向於發出「買入」訊號，而不是「賣出」訊號。（財經新聞組）

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