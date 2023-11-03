蘋果第4財季 銷售額再降

iPhone是蘋果上季唯一銷售成長的硬體產品。（路透）

蘋果第4財季業績超出分析師對銷售額和每股獲利的預期，但整體銷售額連續第4季下降。iPhone 以外的所有硬體業務均較去年同期下降，其中iPad和Mac業務大幅下滑。

蘋果強調，其線上服務部門實現強於預期的16%成長，彌補了硬體銷售的疲軟。

淨利為229.6億元，而去年同期淨利為207.2億元。整個財年的銷售額為3832.9億元，較2022財年下降約3%。9月當季的營收下降不到1%。

iPhone銷量符合華爾街預期，較去年成長超過2%。這是蘋果本季唯一成長的硬體產品線，且當季僅包含約一周的iPhone 15銷量。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook)表示，第4財季iPhone 15的表現比iPhone 14更好。

蘋果的Mac和iPad業務均遭受重創。Mac銷量低於華爾街預期，年減近34%。蘋果上月為其新款MacBook Pro筆記型電腦和iMac桌上型電腦舉辦了一次不同尋常的夜間發表會。雖然新設備銷售量未計入本季，但蘋果表示，由於全新的M3晶片，新產品可能會再次提振銷售。

庫克表示，Mac是與第4季「歷史最高記錄」相比，去年第4財季發生巨大的供應中斷，並將本應達到的第3季銷量推到2022年最後一季，「因此，要做比較是非常困難。」

iPad營收也大幅下降，較去年同期下降10%。蘋果今年假期前並未發布新產品。

蘋果的服務業務也是一個亮點。營收達223.1億元，超出分析師預期，年增率超過16%。

蘋果的服務部門包括iCloud儲存和App le Music等線上訂閱，以及AppleCare的保固服務。蘋果服務業務的很大一部分來自於與谷歌就蘋果瀏覽器預設搜尋引擎Safari達成的協議。今年谷歌支付給蘋果的款項估計價值190億元。

庫克表示，包括App Store銷售、廣告、iCloud、支付服務和Apple Music在內的服務組件本季表現良好，並創下蘋果內部記錄，顯示持續成長。