我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

蘋果第4財季 銷售額再降

財經新聞組／綜合報導
iPhone是蘋果上季唯一銷售成長的硬體產品。（路透）
iPhone是蘋果上季唯一銷售成長的硬體產品。（路透）

蘋果第4財季業績超出分析師對銷售額和每股獲利的預期，但整體銷售額連續第4季下降。iPhone以外的所有硬體業務均較去年同期下降，其中iPad和Mac業務大幅下滑。

蘋果強調，其線上服務部門實現強於預期的16%成長，彌補了硬體銷售的疲軟。

淨利為229.6億元，而去年同期淨利為207.2億元。整個財年的銷售額為3832.9億元，較2022財年下降約3%。9月當季的營收下降不到1%。

iPhone銷量符合華爾街預期，較去年成長超過2%。這是蘋果本季唯一成長的硬體產品線，且當季僅包含約一周的iPhone 15銷量。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)表示，第4財季iPhone 15的表現比iPhone 14更好。

蘋果的Mac和iPad業務均遭受重創。Mac銷量低於華爾街預期，年減近34%。蘋果上月為其新款MacBook Pro筆記型電腦和iMac桌上型電腦舉辦了一次不同尋常的夜間發表會。雖然新設備銷售量未計入本季，但蘋果表示，由於全新的M3晶片，新產品可能會再次提振銷售。

庫克表示，Mac是與第4季「歷史最高記錄」相比，去年第4財季發生巨大的供應中斷，並將本應達到的第3季銷量推到2022年最後一季，「因此，要做比較是非常困難。」

iPad營收也大幅下降，較去年同期下降10%。蘋果今年假期前並未發布新產品。

蘋果的服務業務也是一個亮點。營收達223.1億元，超出分析師預期，年增率超過16%。

蘋果的服務部門包括iCloud儲存和Apple Music等線上訂閱，以及AppleCare的保固服務。蘋果服務業務的很大一部分來自於與谷歌就蘋果瀏覽器預設搜尋引擎Safari達成的協議。今年谷歌支付給蘋果的款項估計價值190億元。

庫克表示，包括App Store銷售、廣告、iCloud、支付服務和Apple Music在內的服務組件本季表現良好，並創下蘋果內部記錄，顯示持續成長。

iPhone App 庫克

上一則

華為轎車智界S7 下周將開啟預售

下一則

中再生能源裝機 前3季增93%

延伸閱讀

對中國市場「充滿信心」 庫克連會國務院、工信部高官

對中國市場「充滿信心」 庫克連會國務院、工信部高官
庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計

庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計
庫克參訪立訊 樂見共生關係

庫克參訪立訊 樂見共生關係
中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利

中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利

熱門新聞

Image by dietcheese from Pixabay

在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

2023-10-30 02:00
隨著美國公債殖利率下跌，投資人押注聯準會可能會在2023年升息，美股大漲。Getty Images

Fed年底可能結束升息 道指大漲565點

2023-11-02 16:52
外媒認為，電動車問題不在買氣，而是售價過高，讓一般買家無力負擔。美聯社

電動車股重摔 外媒：問題不在需求 這件事才是絆腳石

2023-11-01 15:03
分析師說，隨著殖利率扶搖直上，美債正要揮別走勢低迷的「失落十年」。（路透）

美債正擺脫「失落的十年」 策略師：10年期美債買在5%穩賺

2023-10-26 08:10
Facebook母公司Meta第3季營收和獲利表現出色，但該公司指出，本季至今廣告業務出現一些疲軟。路透

那指跌入修正 那指重挫225點

2023-10-26 16:54
回顧往年，一旦利率飆升，金融風暴恐怕也不遠了。(路透)

鑑往知來：美債殖利率急升 慎防金融風暴蠢蠢欲動

2023-10-26 10:52

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺