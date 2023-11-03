高價飲料需求強 星巴克業績佳

星巴克 上季獲利和營收超出分析師預期，得益於美國對高價飲料的強勁需求。

這家咖啡 巨頭截至10月1日當季歸屬該公司的淨利為12.2億元，合每股1.06元，高於去年同期的8.783億元和每股76美分，也高於LSEG預期的97分。

淨銷售額成長11.4%達到93.7億美元，高於LSEG預期的92.9億元。

在平均帳單金額增加和咖啡館客流量增加3%的推動下，該公司同店銷售額增加8%，高於StreetAccount調查的分析師預計的成長6.8%；該公司的國內門市表現優於預期。

星巴克於8月底推出秋季菜單，包括南瓜奶油冷萃咖啡和代表性的南瓜香料拿鐵。這些飲料擁有大量忠實粉絲，通常會在上市時吸引顧客前往其銷售地點。

美國和北美同店銷售額成長8%。星巴克本土市場的平均帳單金額增加了6%，而客流量則增加了2%。

北美以外地區的同店銷售額成長5%，完全是由於更多的顧客光臨所致。

在星巴克第二大市場中國，同店銷售額成長5%，客流量增加了8%，但平均帳單金額下降了3%。

一年前，由於中國政府長期推行的清零新冠政策導致客流量受到影響，中國同店銷售額暴跌16%。幾個月後中國取消了這項政策，但星巴克在中國的咖啡館面臨不平衡的復甦。近幾個月來，投資 人對市場的擔憂令該股承壓。

展望2024財年，星巴克預計同店銷售成長5%至7%，低於其7%至9%的長期預測。

該公司的其他前景都在其先前設定的長期目標之內。例如，該公司10%至12%的營收財測與其先前的預測相符。每股獲利成長15%至20%的財測也維持不變。

該公司預計，到2024財年其全球業務將成長7%。美國業務預計將成長4%，而中國業務將成長13%。

該公司預計本財年最後3季中國同店銷售額將成長4%至6%。