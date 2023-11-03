亞馬遜新選項 小企先買後付

《CNBC》報導，亞馬遜將為數百萬使用其線上商店的小型企業主推出首個「先買後付」結帳選項。

這家科技巨頭宣布，與Affirm的合作夥伴關係將擴大到包括以企業為主的電子商務平台Amazon Business。

該服務的貸款金額從100元到2萬元不等，將於黑色星期五或11月24日感恩節之前向所有符合條件的客戶提供。它專門針對獨資經營者或個資小型企業，這是美國最常見的企業所有權形式。

「先買後付」功能在疫情 初期大受歡迎，也讓龍頭企業Affirm和Klarna的估值也隨之上漲。

對使用者來說，這種選項被認為比信用卡 更透明，因為客戶知道他們預先會欠多少利息。隨著疫情紓困計畫帶來的現金減少，這使得它對面臨日益嚴峻壓力的家庭和企業具有持久的吸引力。

Amazon Business全球總監海梅思(Todd Heimes)表示：「我們經常聽到小企業說他們需要支付解決方案來管理現金流。」「我們提供使用信用卡和按發票付款的能力；先買後付是小型企業客戶可以選擇分期付款的另一種選擇。」

Amazon Business今年銷售額達到350億元，在全球擁有超過600萬名客戶。

如果獲得批准，用戶可以在3至48個月內分期付款購買亞馬遜商品。