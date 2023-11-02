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通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

美股最錢線/若能避免衰退 殖利率上探7%

財經新聞組／綜合報導

Ned Davis Research發表最新報告警告，如果美國經濟能夠避免普遍預期的衰退，投資人應該做好美國國債殖利率長期達到7%的準備。

指標10年期美國國債殖利率目前徘徊在16年高點5%附近，原因是投資人已經消化了美國聯邦赤字不斷上升以及聯準會(Fed)的指引，即在確信通膨得到控制之前將繼續保持高利率。美國國債的拋售打壓了股市估值，並增加了企業和消費者的借貸成本。

Ned Davis Research首席全球宏觀策略師卡利許(Joseph Kalish)表示，如果Fed奉行的中性利率、即貨幣政策既非緊縮也非擴張的利率，因為經濟長期擴張而上升，美國國債的拋售可能會繼續。

他指出，9月PCE指數同比上漲3.4%，略高於1960年以來3.3%的平均水準，而中性利率似乎高於2%的基準利率。

卡利許說，再加上長期債券的期限溢價，「你可以得出7.20%的殖利率。」自1961年至疫情前的平均期限溢價為1.65%。

他指出，「因此，目前5%的10年期國債殖利率其實仍是相當保守的。」

他表示，由於國債市場拋售可能惡化，他目前看好黃金，且仍在略微降低國債部位，並且看好大型股而非小型股。

卡利許預計Fed不會在1日結束的會議上提高基準利率，並預計年底前再升息一次的可能性為50%。

他指出，「鮑爾需要確認再次升息的可能性是否仍然存在。」

卡利許指出，財政部31日宣布的再融資計畫不太可能影響市場，因為它可能會強調財政部將保持穩定和可預測的借款計畫。

他強調，「不要期待任何太過戲劇性的東西。」（財經新聞組）

殖利率 國債 投資

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