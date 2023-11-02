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MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

財經簡訊

財經新聞組／整理

利率走升 大企業市值滑落

受利率上升和頂級科技公司第3季獲利成長乏力的打擊，大多數全球大型股在10月繼續下滑。谷歌母公司Alphabet市值10月下降近6%至1.56兆元。特斯拉上月市值下跌近20%至6380億元，主因利率上升對電動車(EV)需求的影響。晶片製造商輝達(Nvidia Corp)市值下跌6.3%至1.01兆元。

醫療服務助益 CVS業績超標

CVS第3季調整後獲利和營收超出華爾街的預期，部分原因是該公司醫療服務業務的強勁收入。本季銷售額為897.6億元，較去年同期成長近11%。淨利22.7億元，合每股1.75元。去年同期淨虧損34億元或每股2.59元。不計無形資產攤銷和資本損失等某些項目，本季調整後每股獲利2.21元。

業務需下降 杜邦調降財測

化學品和材料製造商杜邦公司調降全年營收財測，因為該公司正努力應對其業務需求下降的問題，並預計將採取「額外的重組行動」作為回應。該公司預期今年下半年中國和歐洲等主要市場的需求下降可能會帶來打擊，將全年營收財測從先前的124.5至125.5億元下修至121.7億元。

上周ARM房貸大增近10%

隨著房貸利率徘徊在20多年最高水平，購屋者開始轉向風險較高的房貸產品來協助購屋。上周符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.9%降至7.86%；仍比一年前同周高出80個基點。被認為風險較高的彈性利率房貸(ARM)上周平均合約利率下降至6.77%，但成長近10%。

雅詩蘭黛調降全年獲利財測

雅詩蘭黛調降全年獲利財測，並預計年銷售額將下降，因為亞洲旅遊零售業務復甦速度慢於預期。雅詩蘭黛約36%的年收入來自亞太地區。該公司目前預計2024年調整後每股獲利在2.17至2.42元之間；先前預測為3.5至3.75元。預計2024年銷售額將下降2%至成長1%，而先前預測為成長5%至7%。

反彈放緩 加拿大鵝調降銷售

加拿大鵝控股公司下修全年銷售預期，顯示中國的大幅反彈開始放緩，而美國的銷售仍面臨壓力。即使中國需求在前2季出現反彈，但市場持續復甦的希望尚不確定。預計2024財年營收將在12至14億加元之間，而先前預測為14至15億加元。

利率 加拿大鵝 特斯拉

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