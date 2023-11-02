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財部宣布 下周發債1120億美元

財經新聞組／綜合報導

財政部宣布計畫加快拍賣規模，以應對沉重的債務負擔和融資成本上升。

華爾街密切關注這項進展。財政部詳細介紹了未來債務銷售的償債計畫(refunding)。近日美國公債殖利率接近2007年以來的最高水平，反映出金融市場對借貸成本上升可能造成多大的損害感到驚慌。

最直接的是，財政部將於下周拍賣1120億元債券，以償還將於11月15日到期的1022億元票據，另外再籌集超過90億元的額外資金。

此次發售將分三部分進行，從7日開始發售480億元的3年期債券，隨後幾天將分別發售400億元的10年期債券和240億元的30年期債券。銷售總額與最近幾天華爾街的估計相符。

財政部表示，之後將增加各種期限的拍賣規模，並更加關注附息票據和債券。該部將維持目前的票據拍賣規模直到11月底，預計通用帳戶將可因此得到足夠補充，以在1月中下旬前「適度削減」。

對於息票證券的拍賣，財政部詳細說明了較之前水準加快的步伐，同時表示較長期債務將以「更溫和」的速度增加。

財政部預計將2年期和5年期國債規模每月增加30億元，3年期國債每月增加20億元，7年期國債每月增加10億元。到明年1月底，拍賣規模將分別增加90億元、60億元、90億元和30億元。

財政部30日表示本季需要借款7760億元，2024年第1季需要借款8160億元。

拍賣的變化對投資人來說很重要，因為它們可以用來了解殖利率走向。市場一直擔心是否有足夠的需求來滿足財政部需求，這將導致殖利率進一步上升，並可能導致財務困境。

然而，即使殖利率仍處於2007年全球金融危機初期以來的最高水平附近，但最近大多數拍賣都獲得相當多的認購。

財政部 拍賣 殖利率

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