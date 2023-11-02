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押Fed完成升息史坦普連三日紅

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所的電視牆顯示Fed主席鮑爾記者會。路透
紐約證交所的電視牆顯示Fed主席鮑爾記者會。路透

美股1日收盤上漲，史坦普500指數與那斯達克指數勁揚逾1%，聯準會（Fed）維持利率不變，儘管主席鮑爾的並未排除再度升息的可能性，但交易人士押注Fed如今很可能已完成升息。

道瓊工業指數1日收盤上漲221.71點，漲幅0.67%，報33,274.58點；史坦普500指數連續第三天上漲，收盤上漲44.06點，漲幅1.05%，報4,237.86點；那斯達克指數上漲210.23點，漲幅1.64%，報13,061.47點。

在史坦普500指數的11個主要類股中，只有兩個類股下跌，包括能源類股跌0.3%，必需消費品類股下跌0.06%。漲幅最大的是對利率敏感的IT類股，上漲2%，通訊服務類股上漲1.8%。

Fed主席鮑爾表示，決策者將謹慎行事，儘管他們尚不確信金融條件的限制性足以使通膨率回到Fed希望的低水準。

鮑爾記者會開始時，市場交投震盪，但大約20分鐘後，主要股市指數開始收復失地，隨後觸及盤中高點。

Wedbush Securities股票交易董事總經理Michael James認為，這是因為鮑爾「沒有像在過去記者會上那樣堅定地表示利率要「更高更久」。

Allianz投資管理公司高級投資策略師Charlie Ripley表示，雖然Fed仍有再次升息的可能風險，但鮑爾的談話顯示，「升息的門檻已經變得更高」。

Oanda公司高級市場分析師Edward Moya表示，雖然鮑爾堅稱他對升息維持開放態度，但「他顯然並不十分令人信服」。

個股方面，AMD（超微）收盤大漲近10%，其對AI晶片銷售的樂觀預測顯示，該公司追趕市場領導者Nvidia（輝達）的努力取得了進展。

鮑爾 升息 利率

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職位增幅不佳 就業可能惡化

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