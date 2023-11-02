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MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

職位增幅不佳 就業可能惡化

財經新聞組／綜合報導

薪資處理公司ADP指出，10月私營部門就業人數成長小幅成長，但未達到預期，這可能代表就業情況可能正在惡化。

報告顯示，本月各企業增加了11.3萬名員工，高於9月未經修正的8.9萬名員工，但低於《道瓊》普遍預期的13萬名。

薪資較上年同期上漲5.7%，為2021年10月以來的最小年度漲幅。

從產業角度來看，教育和醫療服務業帶動4.5萬個新增就業機會。其他顯著成長的領域包括貿易、運輸和公用事業的3.5萬個、金融活動的2.1萬個以及休閒和酒店業的1.7萬個。

幾乎所有的就業機會都來自服務提供產業；商品生產商僅貢獻6000個就業機會。

僱用50-499名員工的公司貢獻最大，增加了7.8萬人。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)說，「本月沒有哪個行業在招聘中占主導地位，疫情後薪資漲幅似乎仍然落後。」「總而言之，10月的數據描繪出一幅全面的就業圖景。即使勞動市場放緩，但仍足以支持強勁的消費者支出。」

勞工部官方非農就業報告將於3日發布，預計將增加17萬，其中包括政府職位。ADP和政府的統計數字可能存在很大差異，一如9月的非農報告，增加了33.6萬人，是ADP估計的3倍多。

就業 勞工部 疫情

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