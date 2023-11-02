經濟強勁 Fed維持利率不變

Fed維持利率不變，對下次是否升息也三緘其口。（歐新社）

在經濟和勞動市場不斷成長以及通膨仍遠高於目標的背景下，聯準會 再次維持基準利率穩定。

聯準會利率制訂小組一致同意將關鍵聯邦基金利率維持在5.25-5.5%的目標區間，自7月以來一直維持不變，符合人們普遍預期。也是聯邦公開市場委員會(FOMC)在11次升息 後連續第二次選擇維持利率不變。

聯準會主席鮑爾在新聞發布會上表示：「將通膨持續降至2%的進程還有很長的路要走。」他強調，聯準會尚未就12月會議做出任何決定，並表示「委員會將始終採取其認為當時適當的做法」。

會後聲明指出，「第3季經濟活動強勁成長」，而9月聲明則稱經濟「穩健」擴張。聲明還指出，就業成長「自今年早些時候以來有所放緩，但仍然強勁」。

除了表示金融和信貸狀況都收緊之外，聲明幾乎沒有其他變化。在美債殖利率 飆升引起華爾街擔憂之後，只在聲明中添加了「金融」一詞。聲明繼續指出，委員會仍在「確定額外政策緊縮的程度」，以實現其目標。聲明寫道：「FOMC將繼續評估更多資訊及其對貨幣政策的影響。」

通膨較2022年的快速成長有所放緩，即使多次升息，勞動市場卻出乎意料地具有韌性。升息的目的是緩解經濟成長，並使勞動市場的供需失配恢復平衡。根據勞工部數據，9月每個可用工人可找到1.5個工作機會。

根據最新的個人消費支出(PCE)物價指數，目前核心通膨率為3.7%，而聯準會慣於將其作為物價指標。雖然今年這個數字穩步下降，但仍遠高於聯準會2%的年度目標。

會後聲明顯示，即使升息，聯準會仍認為經濟保持強勁，這個立場本身可能會促使政策制訂者採取長期緊縮立場。

最近幾天，「長期走高」的口號已成為聯準會未來走向的中心主題。不過多位官員表示，在聯準會評估之前升息的影響時，利率可以保持在現有水平，但幾乎沒有人會考慮很快降息。根據CME數據，市場定價顯示首次降息可能會在2024年6月左右發生。