蘋果新款筆電 配更強大晶片

蘋果公司周一發布配備新一代M3晶片的MacBook Pro系列。(美聯社)

蘋果公司（Apple）周一發表新款iMac桌電、MacBook Pro筆電，和第三代自主設計的處理器，新的M3晶片 的整體性和繪圖能力都有大躍進。

蘋果新的晶片陣容採用先進的3奈米製程，在繪圖處理上更有效率。基本型的M3有8個CPU核心，搭配10核心繪圖處理器。M3 Pro有12個核心，搭18核心繪圖處理器，比前一代M2同等級晶片快了20%，而M3 Max有16 個核心、搭40核心繪圖處理器，比M2 Max快兩倍。這場「快得嚇人」（Scary Fast）的發布會安排在加州 時間下午5時開始，與以往不同。

新款MacBook Pro也亮相了。有採用基本型M3晶片的較便宜14吋MacBook Pro，另有M3 Pro和M3 Max的更高階配置，提供14吋和16吋兩種尺寸。機身和外觀設計看起來一樣，但增加全新的太空 黑配色。M3筆電的起跳價現在是更低一點的1,599美元。

有了M3 Max，MacBook Pro現在可以支援128 GB的隨機存取記憶體（RAM）。電池使用時間長達22小時，蘋果說，筆電在插電和使用電池時的性能相同。

蘋果還首次推出運行M3處理器的24吋iMac一體型桌電。

該公司的自研晶片業務已成為一項寶貴資產。自從2020年捨棄英特爾晶片改用自研晶片以來，蘋果的Mac電腦銷量大增。但近幾季，營收開始下滑，競爭也日益激烈。推出M3旨在襄助蘋果恢復行業優勢，力保Mac業務重回正軌。

根據彭博匯編數據，在假期購物旺季裡，Mac的銷量預料將增加5%左右，而本月開始的財年度，營收可增5.5%。

在蘋果發布會之前，有其他跡象表明，電腦處理器的業務正在升溫。英特爾（Intel）上周發布了樂觀的財測，股價隨之飆升。輝達（Nvidia）和超微（ADM）正在開發基於安謀（Arm）技術的新型處理器。高通（Qualcomm）上周推出一款筆電處理器，稱速度超過蘋果的M2。