我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

蘋果新款筆電 配更強大晶片

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果公司周一發布配備新一代M3晶片的MacBook Pro系列。(美聯社)
蘋果公司周一發布配備新一代M3晶片的MacBook Pro系列。(美聯社)

蘋果公司（Apple）周一發表新款iMac桌電、MacBook Pro筆電，和第三代自主設計的處理器，新的M3晶片的整體性和繪圖能力都有大躍進。

蘋果新的晶片陣容採用先進的3奈米製程，在繪圖處理上更有效率。基本型的M3有8個CPU核心，搭配10核心繪圖處理器。M3 Pro有12個核心，搭18核心繪圖處理器，比前一代M2同等級晶片快了20%，而M3 Max有16 個核心、搭40核心繪圖處理器，比M2 Max快兩倍。這場「快得嚇人」（Scary Fast）的發布會安排在加州時間下午5時開始，與以往不同。

新款MacBook Pro也亮相了。有採用基本型M3晶片的較便宜14吋MacBook Pro，另有M3 Pro和M3 Max的更高階配置，提供14吋和16吋兩種尺寸。機身和外觀設計看起來一樣，但增加全新的太空黑配色。M3筆電的起跳價現在是更低一點的1,599美元。

有了M3 Max，MacBook Pro現在可以支援128 GB的隨機存取記憶體（RAM）。電池使用時間長達22小時，蘋果說，筆電在插電和使用電池時的性能相同。

蘋果還首次推出運行M3處理器的24吋iMac一體型桌電。

該公司的自研晶片業務已成為一項寶貴資產。自從2020年捨棄英特爾晶片改用自研晶片以來，蘋果的Mac電腦銷量大增。但近幾季，營收開始下滑，競爭也日益激烈。推出M3旨在襄助蘋果恢復行業優勢，力保Mac業務重回正軌。

根據彭博匯編數據，在假期購物旺季裡，Mac的銷量預料將增加5%左右，而本月開始的財年度，營收可增5.5%。

在蘋果發布會之前，有其他跡象表明，電腦處理器的業務正在升溫。英特爾（Intel）上周發布了樂觀的財測，股價隨之飆升。輝達（Nvidia）和超微（ADM）正在開發基於安謀（Arm）技術的新型處理器。高通（Qualcomm）上周推出一款筆電處理器，稱速度超過蘋果的M2。

晶片 加州 太空

上一則

從英特爾到三星主管都認同 晶片業正在觸底 容許樂觀

下一則

美股最錢線／道指「死亡交叉」快要浮現 市場不安

延伸閱讀

「快得嚇人」 Apple發布最新晶片 揭曉有史以來最強M3系列

「快得嚇人」 Apple發布最新晶片 揭曉有史以來最強M3系列
成功搶單 韓媒：Naver的AI伺服器從Nvidia改為英特爾

成功搶單 韓媒：Naver的AI伺服器從Nvidia改為英特爾
美出口管制 WSJ：Nvidia可能取消中國明年50億美元訂單

美出口管制 WSJ：Nvidia可能取消中國明年50億美元訂單
蘋果發表新款筆電 配備3款更強大晶片 增加太空黑配色

蘋果發表新款筆電 配備3款更強大晶片 增加太空黑配色

熱門新聞

Image by dietcheese from Pixabay

在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

2023-10-30 02:00
房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
傳奇投資人葛洛斯，昔日有「債券天王」之稱。(路透)

如何在債市逆轉勝？老債王葛洛斯締造傳奇

2023-10-25 11:56
「股神」巴菲特（見圖）雖多次警告一般投資人切勿擇時入市，但也建議他們定期在市場投入一小筆錢。美聯社

巴菲特提倡定期小額投資 富爸爸作者附議：資產要長期累積

2023-10-24 15:25

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全