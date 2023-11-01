UAW勝利 車廠罷工恐有續集

美國聯合汽車工會（UAW）已和通用汽車達成初步協議，這也代表UAW發動的六周罷工將宣告落幕。（美聯社）

美國聯合汽車工會（UAW）已和通用汽車達成初步協議，合約條件比照Stellantis和福特，這也代表UAW對底特律三大車廠發動的六周罷工 將宣告落幕。如今車廠須與成本共存，不過專家認為，這些增加的成本，最後恐怕會轉嫁到消費者身上。

UAW與通用10月30日達成的協議，與先前福特和Stellantis的協議類似，在一份2028年4月到期的合約中，將時薪提高25%，若加上生活成本津貼，對資深員工來說，最高工資預計將增加33%左右。通用也同意發放一次性的2,500美元給退休員工。

UAW主席費恩（Shawn Fain）表示，在達成這些協議之後，UAW將得以向特斯拉 、本田 汽車（Honda）與豐田汽車（Toyota）等尚未加入工會的工廠，招募新成員。

分析師則說，這些協議可能會迫使車廠調漲車價，變得比不是工會成員的競爭對手還高，而且此時汽車業也因轉向電動車而耗費大量成本。密西根大學教授高登（Erik Gordon）說，「這三項協議凸顯出UAW的強大，以及車廠的疲弱。」

不過，Stellantis於10月31日淡化了北美罷工迫使該公司調薪所帶來的衝擊，稱罷工不會改變該公司對獲利能力和現金所設下的目標，凸顯該公司的營運韌性。

今夏才走馬上任的Stellantis財務長奈特（Natalie Knight）說，北美罷工對該公司營收的負面影響約30億歐元，對獲利能力的影響則不到7.5億歐元，將是底特律三大車廠中最小，「相信我們在全球和美國會繼續處於非常有利的地位。我們將持續緊盯所有地區的銷售和獲利能力」。

Stellantis另表示，隨著供應鏈的情況逐步正常化，該公司的庫存在今年前九個月增加了一倍多，這有助於其應對最近的工廠停工。

該公司第3季淨營收成長7%至451億歐元，優於路透訪調分析師所預估的437億歐元，主因是銷售量的提升和價格的穩定，但部分被外匯因素抵銷；合併交車量增加11%至142.7萬輛。Stellantis重申全年財測不變，並調高包含北美、歐洲在內的市場產業成長展望，並降低南美市場的展望。