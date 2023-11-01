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X估值腰斬 不到馬斯克買時的一半

編譯黃淑玲／綜合報導
前名推特的X，估價現在不到馬斯克買價的一半。 (路透)
前名推特的X，估價現在不到馬斯克買價的一半。 (路透)

彭博資訊引述未具名知情人士報導，前身為推特的X，現在的價值不到馬斯克一年前買下時的一半。

消息人士說，X最近要配發給員工限制型股票單位（RSU）時，被估定的價值是190億美元，相當約每股45美元；而一年前，馬斯克買下推特時的價錢是440億美元。

馬斯克收購推特後，大多數的原推特員工不是被資遣就是辭職。馬斯克後來又將推特改名X，變更部分內容規則，廣告營收流失逾半。

財星雜誌稍早也引述X內部通知，報導X這個最新估值。

馬斯克接掌這個平台之後，X的財務狀況就欠佳，收購時合計債務、股票，估值440億美元。馬斯克出手收購後，公司負債130億美元。接著一連串的不按牌理出牌的改變，導致廣告主出走，營收大減60%。根據彭博資訊之前的計算，X每年必須為債務支付的利息約12億美元。

馬斯克對於X的規畫，是要由廣告轉向付費訂閱。然而彭博估計，到目前為止，X只說服了不到1%的用戶付費升級到高階服務，而這換算成一年的訂閱營收不到1.2億美元。

馬斯克一直宣揚要將X轉化萬能App，可透過購物、支付等功能賺到錢。本月稍早公司推出視訊和語音通話功能，另外也開發了一個僱傭服務測試版，且宣布計劃成為新聞發送平台。據了解，馬斯克對X員工說，公司要與Google的YouTube、微軟的LinkedIn和Cision的PR Newswire等平台競爭。X執行長雅卡理諾本月也與銀行業者接洽，向他們提出X的金融業務規畫。

馬斯克曾經暗示有意讓X掛牌上市，彭博說，以目前公司估值直線下降的狀況，要上市可能變得困難。

馬斯克 推特 股票

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