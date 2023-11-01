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財經簡訊

財經新聞組╱整理

巴菲特減持比亞迪股票 

根據香港交易所文件，美國億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司出脫中國電動車製造商比亞迪在香港掛牌股票，入袋港幣2億173萬元(約2586萬美元)。

根據港交所文件，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）25日出售82萬500股比亞迪股票後，持股比例由原先的8.05%降至7.98%。

Wolfspeed本季虧損比預期小

美國碳化矽（SiC）龍頭廠Wolfspeed預測的本季虧損數字比市場預期小，原因是預期紐約新廠產量提升，消息激勵股價在30日盤後大漲近13%。

Wolfspeed公布，上季淨損4.027億美元，相當每股虧損3.22美元，較去年同期的虧損0.21美分擴大。經調整後，上季每股虧損53美分，低於FactSet顯示的每股虧損67美分市場共識。

Wolfspeed在聲明中表示：「做為擴大生產以支撐未來成長的環節之一，Wolfspeed正在承擔與廠房相關的大量工廠啟動成本，公司正在建立或擴大尚未開始產生營收的生產。」「這些工廠啟動成本已經列入營運聲明中的營運支出。」

安森美本季財測不妙

安森美半導體（On Semiconductor）10月30日公布的本季財測不如預期，而執行長把本季展望疲弱歸咎於一家北美汽車產業的客戶；市場上有人懷疑指的就是特斯拉。投資人擔憂電動車需求疲弱開始影響車用晶片訂單，拖累安森美當天股價收盤重挫21.8%，費城半導體指數也跟著收黑。

安森美預估，本季每股盈餘介於1.13~1.27美元，低於華爾街預估的1.36美元，營收表現也很平淡，預料介於19.5~20.5億美元，也不如分析師預測平均值21.8億美元。至於上季營收為21.8億美元，優於市場預期的21.5億美元；經調整後每股盈餘為1.39美元，也優於分析師預估的1.34美元。

威騰電子將分拆快閃記憶體業務

就在幾天前，美國記憶體晶片大廠威騰電子 (Western Digital)在與鎧俠（Kioxia）的合併談判破局後，威騰電子10月30日宣布，將分拆其快閃記憶體事業和傳統硬碟事業，成為兩家公開上市公司，並計劃出售13億美元可轉債，市場分析認為，威騰電子分拆此舉是在鎧俠收購案失敗後的最佳「B 計畫」。

威騰電子執行長格克勒 (David Goeckeler) 在財報電話會議上表示：「在全面評估替代方案後，威騰電子管理團隊和董事會決議，分拆快閃記憶體業務是目前最佳的可執行方案。」

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