巴菲特減持比亞迪股票

根據香港交易所文件，美國億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏 海瑟威公司出脫中國電動車 製造商比亞迪在香港掛牌股票，入袋港幣2億173萬元(約2586萬美元)。

根據港交所文件，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）25日出售82萬500股比亞迪股票後，持股比例由原先的8.05%降至7.98%。

Wolfspeed本季虧損比預期小

美國碳化矽（SiC）龍頭廠Wolfspeed預測的本季虧損數字比市場預期小，原因是預期紐約新廠產量提升，消息激勵股價在30日盤後大漲近13%。

Wolfspeed公布，上季淨損4.027億美元，相當每股虧損3.22美元，較去年同期的虧損0.21美分擴大。經調整後，上季每股虧損53美分，低於FactSet顯示的每股虧損67美分市場共識。

Wolfspeed在聲明中表示：「做為擴大生產以支撐未來成長的環節之一，Wolfspeed正在承擔與廠房相關的大量工廠啟動成本，公司正在建立或擴大尚未開始產生營收的生產。」「這些工廠啟動成本已經列入營運聲明中的營運支出。」

安森美本季財測不妙

安森美半導體（On Semiconductor）10月30日公布的本季財測不如預期，而執行長把本季展望疲弱歸咎於一家北美汽車產業的客戶；市場上有人懷疑指的就是特斯拉。投資人擔憂電動車需求疲弱開始影響車用晶片訂單，拖累安森美當天股價收盤重挫21.8%，費城半導體指數也跟著收黑。

安森美預估，本季每股盈餘介於1.13~1.27美元，低於華爾街預估的1.36美元，營收表現也很平淡，預料介於19.5~20.5億美元，也不如分析師預測平均值21.8億美元。至於上季營收為21.8億美元，優於市場預期的21.5億美元；經調整後每股盈餘為1.39美元，也優於分析師預估的1.34美元。

威騰電子將分拆快閃記憶體業務

就在幾天前，美國記憶體晶片大廠威騰電子 (Western Digital)在與鎧俠（Kioxia）的合併談判破局後，威騰電子10月30日宣布，將分拆其快閃記憶體事業和傳統硬碟事業，成為兩家公開上市公司，並計劃出售13億美元可轉債，市場分析認為，威騰電子分拆此舉是在鎧俠收購案失敗後的最佳「B 計畫」。

威騰電子執行長格克勒 (David Goeckeler) 在財報電話會議上表示：「在全面評估替代方案後，威騰電子管理團隊和董事會決議，分拆快閃記憶體業務是目前最佳的可執行方案。」