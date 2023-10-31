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超微需求轉強Q3財報看增

財經新聞組／綜合報導
美國晶片大廠超微（AMD）上季獲利有望比去年同期成長，營收預料年增2.3%。（路透）
美國晶片大廠超微（AMD）上季獲利有望比去年同期成長，營收預料年增2.3%。（路透）

受惠於個人電腦（PC）市場好轉與人工智慧（AI）需求強勁，美國晶片大廠超微（AMD）本周將公布的上季獲利有望比去年同期成長，終結連四季下滑頹勢，營收預料年增2.3%，資料中心業務營收將繼續成長。

超微31日將公布2023年第3季財報，LSEG彙整的分析師數據顯示，經調整後每股盈餘年比將跳增十倍多到68美分，營收看增2.3%至56.95億美元，與超微自家財測推估的57億美元差不多。

彭博資訊分析師認為，超微資料中心部門上季業績有望加速成長，且延續到明年。

此外，手機晶片大廠高通將在11月1日美股盤後公布年度第4季（2023年7-9月）財報與展望，在勁敵聯發科日前率先釋出本季營收季增幅度優於市場預期，並看好明年手機市場將重返成長軌道的正向訊息後，市場預期高通的財報會議也可望有驚喜。

市場預期，高通上季營收將比去年同期減少25.2%、降至85.14億美元，為連續四個季度以二位數的幅度萎縮，每股盈餘也銳減48.5%、降為1.92美元。

彭博資訊分析師指出，雖然台積電最近的財報暗示手機庫存可能開始逐漸回歸常態，但中國大陸華為新機的競爭、蘋果iPhone銷售逆風及需求復甦不振，仍可能抵銷整體市況好轉的助力。

高通 晶片 台積電

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