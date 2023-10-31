逢跌就買 資金湧長債基金

儘管美國公債價格近幾周以來持續震盪走低，但投資 人依然採取「逢跌即買」（BTD）的投資策略，資金持續流人長債基金。

儘管貝萊德集團iShares 20年期以上美國公債指數型基金（ETF）價格跌到近16年低點，更比2020年頂峰跌了一半以上，但投資人卻持續注資，10月24、25日兩天便投入逾20億美元，今年來總流入額已達210億美元，高於任何其他債券 基金。

「逢跌即買」策略再度當紅，顯示投資人押注美債殖利率 已逼近頂峰，且即將回落，現在加碼正是時候。若美債殖利率下降，也對科技股有利。

iShares債券ETF全球主管賴普利表示，「上周資金開始流入，預料勢頭仍將持續，因為投資人預期殖利率可能正在做頭」。由於長債對利率變動最為敏感，因此一旦利率回降，價格回升，投資人將因而受益。

他說，今年來投資人加碼貝萊德的債券ETF，可能是為了掌握殖利率升高的機會；4月時，美國30年期公債殖利率僅3.5%，近日已升破5%。一些投資人認為以目前的殖利率，已值得把資金從貨幣市場移入公債。

長債的潛在獲利機會愈來愈具吸引力。若美國30年期公債殖利率下降0.5個百分點，未來12個月的總報酬率（利息加上資本利得）將達13%，若殖利率降1個百分點，總報酬率將達23%。

但若殖利率升到5.5%或6%，風險同樣超大。伯恩斯坦私人財富管理公司投資長查洛夫表示，他認為現在應該持有短期國庫券，並保持冷靜，直到聯準會（Fed）暗示利率將回降為止。

市場預料Fed本周將再度暫停升息，投資人都聚焦於主席鮑爾是否會對接下來的利率路徑提供一些線索。

iShares長債ETF還有一項潛在利多，就是空單部位激增，正為軋空累積動能。另外以色列與哈瑪斯衝突升高，原應有利美國公債，但迄今都未發揮作用。