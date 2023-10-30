我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

理財Q&A／在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

周芳苑

問：聽一位常去歐洲的朋友說，葡萄牙居住環境很舒適而且生活成本低，請問，是不是到那裡退休比較好？

答：退休後不必受工作約束，居住地點選擇彈性非常大，因此，退休可能是對生活狀況做出重大改變的好時機；無論想和家人靠得更近、尋找退休社區落腳、或單純選擇風景美麗的地方，尋找新家有很多選擇。

葡萄牙是很棒的退休地點，主要優點包括生活成本低、居住條件方便、而且對新搬入的居民提供稅賦優惠；此外，這個國家還有美味食物、擁有全歐洲最棒的海灘和高爾夫球場、又有優良基礎設施和大量講英語的人口，對於喜愛旅遊的人來說，葡萄牙是探索歐洲其他地區絕佳根據地，可輕鬆到周圍國家遊山玩水。

過去五年來，葡萄牙生活成本穩步上漲，但與西歐其他地方相比，物價仍相對便宜。根據 Expatica網站，一對夫婦每月只要約2000歐元(約2121美元)就可舒適過生活。

目前，美元兌歐元仍處於歷史高點，但如果退休時擁有以美元為基礎的儲蓄、或以美元計價的社安金及退休金，應至少將相當於四個月生活費的資金存起來，一方面當作應急金，另方面可在美元兌歐元匯率大幅變動時有所緩衝。

葡萄牙房價

在首都里斯本(Lisbon)一些社區和該國其他熱門地點如阿爾加維(Algarve)海岸最受歡迎的旅遊地，房價穩步上漲。

沒那麼熱門的地區房價相對便宜，但很重要的是，必須購買至少28萬歐元的房地產才有資格獲得「葡萄牙黃金簽證」(Portugal Golden Visa)。

在葡萄牙這樣的國家投資買房自住是明智之舉，用現金買房可從每月退休預算中扣除住房費用，進而消除對這些費用的長期貨幣風險擔憂。

在當地銀行開戶

在葡萄牙居住，應該在當地銀行開戶，這麼一來，保有美國故鄉的銀行帳戶之餘，又可用葡萄牙帳戶支付當地帳單和費用，避免跨國轉帳費、也不必為匯率波動提心吊膽。

正式成為葡萄牙居民

葡萄牙的「黃金簽證」方案(Golden Visa program)是全歐最好的居留方案之一，提供在當地獲投資者簽證的多種選擇，其中常被使用的管道是投資至少28萬歐元房地產而成為合法居民，一旦成為合法居民，便可進入當地公立學校就讀並享受醫療保健服務。

根據葡萄牙黃金簽證計畫，在當地居住滿五年就有資格獲公民身分，而且可將家人納入申請，一旦獲得葡萄牙公民身分，也連帶有權留在申根區(Schengen Area)其他歐洲國家。

假如不想透過買房或投資獲得黃金簽證，可藉由證明有足夠收入養活自己而獲得合法居留資格；現行法律並未正式規定所需收入，由移民官判定收入是否足夠。

葡萄牙的醫療保健

葡萄牙擁有高水準醫療保健，醫院現代化且設備齊全，公私立醫院許多醫生會說英語；該國公共醫療保健適用於在當地醫療中心註冊的合法外國居民，國家醫療保健系統涵蓋基本健康醫療需求、事故和疾病。

葡萄牙健保費比美國低得多；有些外國人到當地買私人保險，可到私人醫療設施接受醫療，當地一整年醫療保險費用可能相當於美國一個月保費。

葡萄牙的生活方式

可按照自己步調過日子；做好準備適應當地行政和官方機構，接受較慢的步伐，也許一整天只辦好一件事。

退休金 簽證 投資

上一則

美債殖利率本周繼續升？市場緊盯這件比Fed更重要的事

下一則

巴隆：Fed已經完成升息

延伸閱讀

科技巨頭譴責以 谷歌、Meta不認同

科技巨頭譴責以 谷歌、Meta不認同
評論以哈衝突惹議 網路高峰會執行長下台

評論以哈衝突惹議 網路高峰會執行長下台
2024年社安金生活成本調整3.2% 每月多拿59元

2024年社安金生活成本調整3.2% 每月多拿59元
打破單洲國家主辦 2030世界盃西班牙、葡萄牙、摩洛哥合辦

打破單洲國家主辦 2030世界盃西班牙、葡萄牙、摩洛哥合辦

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

2023-10-23 08:50
儘管市場對美債殖利率近來節節高升感到恐慌，但其實債市更像是回到2000年代之前的情況。 路透

美債市回到20多年前 未來走向？歷史有答案

2023-10-23 14:02
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
傳奇投資人葛洛斯，昔日有「債券天王」之稱。(路透)

如何在債市逆轉勝？老債王葛洛斯締造傳奇

2023-10-25 11:56

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了