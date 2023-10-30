理財Q&A／在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

問：聽一位常去歐洲的朋友說，葡萄牙居住環境很舒適而且生活成本低，請問，是不是到那裡退休比較好？

答：退休後不必受工作約束，居住地點選擇彈性非常大，因此，退休可能是對生活狀況做出重大改變的好時機；無論想和家人靠得更近、尋找退休社區落腳、或單純選擇風景美麗的地方，尋找新家有很多選擇。

葡萄牙是很棒的退休地點，主要優點包括生活成本低、居住條件方便、而且對新搬入的居民提供稅賦優惠；此外，這個國家還有美味食物、擁有全歐洲最棒的海灘和高爾夫球場、又有優良基礎設施和大量講英語的人口，對於喜愛旅遊的人來說，葡萄牙是探索歐洲其他地區絕佳根據地，可輕鬆到周圍國家遊山玩水。

過去五年來，葡萄牙生活成本穩步上漲，但與西歐其他地方相比，物價仍相對便宜。根據 Expatica網站，一對夫婦每月只要約2000歐元(約2121美元)就可舒適過生活。

目前，美元兌歐元仍處於歷史高點，但如果退休時擁有以美元為基礎的儲蓄、或以美元計價的社安金及退休金 ，應至少將相當於四個月生活費的資金存起來，一方面當作應急金，另方面可在美元兌歐元匯率大幅變動時有所緩衝。

葡萄牙房價

在首都里斯本(Lisbon)一些社區和該國其他熱門地點如阿爾加維(Algarve)海岸最受歡迎的旅遊地，房價穩步上漲。

沒那麼熱門的地區房價相對便宜，但很重要的是，必須購買至少28萬歐元的房地產才有資格獲得「葡萄牙黃金簽證 」(Portugal Golden Visa)。

在葡萄牙這樣的國家投資 買房自住是明智之舉，用現金買房可從每月退休預算中扣除住房費用，進而消除對這些費用的長期貨幣風險擔憂。

在當地銀行開戶

在葡萄牙居住，應該在當地銀行開戶，這麼一來，保有美國故鄉的銀行帳戶之餘，又可用葡萄牙帳戶支付當地帳單和費用，避免跨國轉帳費、也不必為匯率波動提心吊膽。

正式成為葡萄牙居民

葡萄牙的「黃金簽證」方案(Golden Visa program)是全歐最好的居留方案之一，提供在當地獲投資者簽證的多種選擇，其中常被使用的管道是投資至少28萬歐元房地產而成為合法居民，一旦成為合法居民，便可進入當地公立學校就讀並享受醫療保健服務。

根據葡萄牙黃金簽證計畫，在當地居住滿五年就有資格獲公民身分，而且可將家人納入申請，一旦獲得葡萄牙公民身分，也連帶有權留在申根區(Schengen Area)其他歐洲國家。

假如不想透過買房或投資獲得黃金簽證，可藉由證明有足夠收入養活自己而獲得合法居留資格；現行法律並未正式規定所需收入，由移民官判定收入是否足夠。

葡萄牙的醫療保健

葡萄牙擁有高水準醫療保健，醫院現代化且設備齊全，公私立醫院許多醫生會說英語；該國公共醫療保健適用於在當地醫療中心註冊的合法外國居民，國家醫療保健系統涵蓋基本健康醫療需求、事故和疾病。

葡萄牙健保費比美國低得多；有些外國人到當地買私人保險，可到私人醫療設施接受醫療，當地一整年醫療保險費用可能相當於美國一個月保費。

葡萄牙的生活方式

可按照自己步調過日子；做好準備適應當地行政和官方機構，接受較慢的步伐，也許一整天只辦好一件事。