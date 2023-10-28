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入主X剛滿1年 知情人士曝馬斯克下一步 轉型交友軟體和數位銀行

編譯易起宇／綜合外電
馬斯克接掌社群平台X滿周年，他的下一步據傳是要把X變成交友軟體和數位銀行。 （路透）
馬斯克接掌社群平台X滿周年，他的下一步據傳是要把X變成交友軟體和數位銀行。 （路透）

雖然馬斯克（Elon Musk）入主原名推特的X剛滿一年，但他對這個社群平台仍有著許多讓人意想不到的構想。知情人士表示，他在最近一次公司內部的視訊會議上說，他打算在明年把X變成一個交友網站，以及數位銀行。

Business Insider引述兩名內部知情人士報導，馬斯克26日在他接掌X滿周年的這一天，和X執行長雅卡理諾（Linda Yaccarino）主持了一場內部視訊會議。

這兩名知情人士說，馬斯克在這場會議上用興奮的語調，闡述他對X明年的願景。馬斯克說，他將在2024年把X變成一個「發展完整」的交友網站，以及數位銀行。

其中一名知情人士說，馬斯克並未詳述X會如何成為一個交友App，以及是否有用戶需要這些功能，或是會做何種產品變。不過，這個創意和馬斯克正在力推的那些需要支付功能的概念確實一致，現在的交友軟體多半都是某種形式的訂閱服務。

知情人士說，獲得更多用戶的支付和銀行資訊，也和馬斯克長久以來一直希望在X上提供用戶完整支付和銀行服務有關，他的願景是打造一個類似微信（WeChat）的「萬能App」，「他希望民眾能用X為所有東西付款」。

不過，儘管馬斯克在這場會議上試圖推動強化X的功能，他的員工們卻未被他說服。由於廣告客戶和用戶不斷流失，許多員工都在會前針對公司的財務狀況提出問題。有些員工也針對公司目前市值提出疑問，因為這個部分目前依然「完全不透明」。其他員工則提問說，馬斯克長久以來承諾的股票獎勵，是否還會兌現。

但這兩名知情人士說，馬斯克並未在會議上解答其中任何一個問題。

馬斯克 App 微信

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