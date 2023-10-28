美股陷入修正 下周Fed決策、就業、蘋果財報為年終定調

多位股市策略師認為，美股賣壓可能即將告一段落。（路透）

美國股市周五繼續下跌，史坦普500 指數自今年高點回落逾10％，陷入市場所謂的「修正」格局，反映投資人對於利率走向、地緣政治風險和第3季企業財報無驚豔可言的表現感到憂心。隨著美股 10月注定連三月收黑，下周登場的壓軸重頭戲──聯準會（Fed）決策會議、美國就業數據和科技巨人蘋果公司（Apple）財報，可望為年終的股市和債市走向定調。

史坦普500指數周五盤中大部分時間搖擺不定，最後轉低收跌0.5%；道瓊工業指數下挫367點，收在今年3月來最低水準；倒是那斯達克綜合指數終場雖遠低於盤中高點，但仍勉強保住0.4%漲勢，那指本周已即率先陷入修正，周線連續三周收黑。

受到英特爾（Intel）財報符合預期大漲9.3%的激勵，費城半導體指數周五上漲1.2%，但周線仍跌2.7%。台積電ADR周五跌1.7%，一周下來大跌5.8%。

華爾街月恐慌指數之稱的Cboe波動率指數（VIX）已持續兩周維持在20以上，之前連續超過100天低於此門檻。債券波動也讓投資人深感不安，周三和周四盤中波動超過10點，對財報未達預期的公司股價如同雪上加霜。

本周一早盤，美國10年期公債殖利率 16年來首度突破5%，周五回穩收在4.846%。

Miller Tabak & Co.首席市場策略師馬利（Matt Maley）說：「由於殖利率比六個月前高得多，股市在必須下跌到和歷史水準更相符的價位。」「重要的問題是，債券市場和股市之間產生了非常大的分歧。」

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特（Adam Turnquist）說：「目前，債券和殖利率是市場的主導因素，殖利率實在漲得太高太快。」。

截至周五，史坦普500指數成分股中已有245家發布財報，其中78%獲利超出預期。如今，分析師預料史坦普500指數成分股企業獲利較去年同期成長4.3%，與本月初原估的1.6%大幅提高。

企業財報季帶給美股的幫助不大，史坦普500指數本月以來跌了3.5%，今年來漲勢收斂為7.2%，遠不如7月達到20%的漲勢。

Fed在11月1日決策會議上預料將維持利率不變，不過，投資人擔心，如果官員強化鷹派立場，公債殖利率可能進一步上升。如果下周五公布的美國就業數據仍然強勁，殖利率也可能受刺激上揚。

CFRA研究公司的首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）說：「當市場認為債券殖利率已達到高點時，股市才會復原」。

不過，史托沃認為，美股賣壓可能即將告一段落。他指出，展望11月，史坦普500指數1945年歷來平均上漲1.5%，是一年中表現第三佳的月份。另外據 Ned Davis Research統計，在史坦普500指數像今年出現到7月上漲至少10%但8月卻下跌的14例中，同年最後一季都一定上漲，且平均漲幅為10%。

嘉信金融研究中心（SCFR）交易和衍生品部門主管弗德瑞克（Randy Frederick）認為，技術指標顯示美股呈現「超賣」。如果經濟數據符合預期，美股可能有機會反彈。「美股市正蓄勢迎接第4季的年終反彈。」