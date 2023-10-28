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美9月個人消費支出強勁

編譯任中原／綜合報導

美國9月個人消費支出（PCE）強勁，顯示經濟持續熱絡；但整體及核心通膨率雙雙回升，尤其是核心通膨率更比8月明顯上升，顯示潛在通膨壓力溫和升高。預料聯準會（Fed）11月將再度暫停升息；至於12月的決策，目前並未完全排除再次升息的可能性，還須觀察多項後續數據才能判定。

美國9月個人支出比8月增加0.7%，高於預估的0.5%，也高於8月時的0.4%增幅；經過通膨調整後的實質個人支出月增0.4%，高於預估的0.3%，更高於8月時的0.1%增幅，顯示9月消費支出再度轉強。產品與服務支出皆強，尤其是汽車、處方藥及國際旅遊支出。

至於評估通膨狀況的整體PCE平減指數，比8月上升0.4%，高於預估的0.3%，月升幅與8月相同；比去年同期上升3.4%，符合預估；8月的年升幅修正後也是3.4%。

核心PCE平減指數月升0.3%，符合預估，但高於8月時的0.1%升幅，且是四個月來最大單月升幅；年升3.7%，符合預估，比修正後的8月升幅3.8%略降。

另外，扣除住宅與能源後的「超核心服務業」通膨率，從8月的0.1%上升到0.4%，這是目前Fed主席鮑爾最重視的通膨數據。

9月個人所得增加0.3%，低於預估及8月時的0.4%增幅，實質可支配所得連續第三個月下降。

升息 鮑爾 聯準會

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