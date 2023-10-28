葉倫:美經濟將軟著陸

美國財長葉倫表示，美國經濟將能達成軟著陸，美債殖利率可能居高不下。(路透)

美國財政部長葉倫 （Janet Yellen）26日表示，美國經濟仍無衰退跡象，將能達成軟著陸，最近長債殖利率 暴漲是在反映經濟強勁，而非政府舉債激增，美債殖利率可能居高不下。

葉倫說，美國第3季經濟成長近5%，「是個很好的強勁數據，喜善經濟表現良好」，上季成長率超乎她預料地好，「我們看到的像是軟著陸，美國經濟結果非常好」，「我認為有很多可雀躍之處」。

她也強調美國消費者支出「很好、強勁」，指稱彭博資訊的經濟模型一年前還預估美國經濟在之後12個月內衰退的機率為100%，「我認為現在不是這樣了」，目前至少「你真的看不到任何衰退跡象」，她持續相信仍可能在勞動市場續強的同時，壓制通膨。

針對美國長債殖利率最近暴漲，葉倫說，「我認為這大部分（和預算 赤字）無關」，「我們看到多數先進國家的（公債）殖利率也都在攀升」。

她指出，美債殖利率上漲「主要反映人們看到了經濟韌性」，「經濟正持續展現驚人熱絡，這顯示利率可能維持在更高水準更久」。但她也審慎表示，長債殖利率長期而言是否會居高不下，還不清楚，在新冠疫情前壓低殖利率的趨勢「仍然存在」。

聯準會（Fed）主席鮑爾周列舉推升殖利率的可能因素，包括葉倫主張的經濟韌性，但他認為，市場對預算赤字的高度關注也是「候選」因素之一，其它發展還包括Fed縮減資產負債表等。

許多債市投資人指出，美國聯邦赤字的急增，是長債殖利率上升的關鍵因素之一。美國政府的預算赤字在9月底的去年度實質翻倍，最近一些公債標售也未受到買家的熱捧。