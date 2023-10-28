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諾貝爾得主Romer：Fed瘋了才再升息

編譯季晶晶／綜合報導
諾貝爾經濟學奬得主羅默（Paul Romer）認為，美國聯準會應該要開始降息。(路透)
諾貝爾經濟學奬得主羅默（Paul Romer）認為，美國聯準會應該要開始降息。(路透)

諾貝爾經濟學奬得主羅默（Paul Romer）認為，美國聯準會應該要開始降息，此前發布的數據顯示美國第3季經濟加速成長，且通膨持續放緩。另根據跨國資產管理集團駿利亨德林（Janus Henderson）周五發布的報告，利率飆升創數十年最大幅度，將在未來幾年引發企業違約的骨牌效應。

羅默周四接受彭博電視採訪表示：「在這個時候升息是瘋了。我認為他們應該開始降息，並向人們解釋——一年內通膨率會達到2%目標——我們必須為趨平做好準備。」

現在在波士頓學院擔任經濟學教授的羅默表示，過去的理論是，只有經濟放緩時才能降低通膨率，但如今情況不同，因此眼下階段我們必須正視事實，不要被事實證明有誤的理論所迷惑。

總部位於英國倫敦的駿利亨德林周五發布其最新的全球信貸風險監測報告說，利率大幅飆升，企業不得不以更高的融資本為債務進行再融資，有損其支付利息的能力，未來幾年恐將引發企業違約的連鎖反應。

政府公債9月以來大跌，借貸成本飆高再次成為焦點，投資人依利率持續保持在高點的前景做出調整，導致公司債殖利率也上升。高收益公司債的殖利率在10月20日達到9.3%的峰值，2月初的低點是7.6%。

史坦普的數據顯示，今年企業違約的數量已經上升，截至9月，全球違約118起，幾乎是2022年的兩倍，遠高於年初至今的五年均值101起。

駿利亨德森的報告追蹤債務負擔、資本市場通道、現金流和獲利等，這些信貸指標在2023年第3季繼續亮紅燈，是連續第五季出現這種狀況。隨通膨放緩而利率居高不下，不利因素正在增加，借貸成本上升可能超過營收增長。

殖利率 降息 融資

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