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推行動PC晶片 高通：AI手機換機潮來了

記者鐘惠玲／綜合報導

晶片大廠高通推出最新5G旗艦手機晶片，發表主打AI功能的行動PC晶片，催動手機裝置端的生成式AI應用，並預期明年中可開始見到相關終端產品。

高通產品管理副總裁Ziad Asghar在美國時間26日表示，AI手機換機潮現在正要發生；高通資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap也提到，預期AI PC將於2024年興起，2025年進一步普及。

2023高通驍龍高峰會26日落幕，高通發表新晶片、大秀技術肌肉。Ziad Asghar指出，AI PC用戶可以使用AI幫助工作，相關需求推動PC市場換機潮。當市場逐漸從傳統PC進入AI PC領域，高通具備技術優勢，NPU的表現優於其他業者，更凸顯品牌。

Kedar Kondap表示，AI PC的發展在每個市場腳步不見得完全一樣，預期大致在明年中到2025年會逐漸普及，高通與許多台廠都是供應鏈合作夥伴，對於明後年AI PC的相關發展很期待。

高通提出混合式AI的概念，何時由終端或雲端的AI來處理資料，可以視情況彈性調配。Ziad Asghar提到，智慧手機其實是非常個人化的裝置，大家對於手機的要求可能都是功能愈強大越好，手機廠會想辦法去挖掘AI使用價值，並讓消費者願意埋單。

他指出，個人資料利用終端AI處理，可以兼顧資安議題，對於公司來說，機密文件上傳到雲端運算有風險，現在在終端設備就可以處理。對於AI發展的優缺點，產官學界持續討論、也有顧忌，Ziad Asghar表示，觀察AI前只以整理資料生成為主，還無法主動思考。目前看來好處大於壞處，可節省人們時間，或應用於教育功能。

AI 高通 晶片

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